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iOS 7 uyumlu yeni spor takip uygulaması: The Walk

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS 7 uyumlu yeni spor takip uygulaması: The Walk
iOS 7 işletim sistemine özel iPhone ve iPod Touch uyumlu olarak Six to Start adlı geliştirici tarafından hazırlanan The Walk adlı uygulama, spor takip noktasında görev yapıyor.

Tam olarak iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 / 5S ve iPod Touch 5G ile uyumlu olarak çalışabilen The Walk, yürüyen ya da koşan kişilerin verilerini GPS ve ivme ölçer üzerinden kayıt altına alabiliyor. Oldukça sade ve açıklayıcı bir ara yüz ile gelen uygulama, arka planda otomatik olarak yenileme yapabiliyor ve bünyesinde kişilerin motive edilmesini amaçlayan oyun temelli farklı bir yapı taşıyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen The Walk uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id678971662?mt=8 Yorum Yaz
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