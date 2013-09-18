iOS 7 yayınlandı (Güncellendi)

Tasarım gurusu Jonathan Ive'ın kontrolü eline almasından sonra büyük bir revizyon geçirerek karşımıza yepyeni bir işletim sistemi olarak çıkan iOS 7, saat 20:00 itibariyle son kullanıcı için yayınlandı.

WWDC 2013'de tanıtıldığı günden bu yana geliştiriciler ile testleri sürdürülen yeni iOS 7, AirDrop, Denetim Merkezi, iTunes Radyo başta olmak üzere 100'ü aşkın yeni özellik ile birlikte geliyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre:

Bu güncelleme harika bir yeni tasarıma sahiptir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik içerir:

Yeni tasarım Yeniden tasarlanmış arayüz sistemin tamamını ve yerleşik tüm uygulamaları günceller

Ustaca hareketler ve canlandırmalar; katmanlar ve saydamlık derinlik sağlar

Şık yeni renk paleti ve zarif tipografi

Güncellenmiş sistem sesleri ve zil tonları



Denetim Merkezi

Sık kullanılan denetimlere ve uygulamalara ekranın altından yukarı doğru kaydırarak hızlı erişim

Uçak Modu'nu, Wi-Fi'yi, Bluetooth'u, Rahatsız Etme'yi açın veya kapatın; ekran parlaklığını ayarlayın; ortam denetimlerine erişin; AirPlay'i ve AirDrop'u açın

Flaşa, sayaca, hesap makinesine, kameraya ve müzik denetimlerine çabucak erişin



Bildirim Merkezi iyileştirmeleri

Yeni Bugün görüntüsü; hava durumu, takvim ve borsa da dahil olmak üzere gününüz hakkında genel bilgiler verir

Bir aygıtta kapatılan bildirimler aygıtlarınızın tümünde kapatılır



Çoklu görev iyileştirmeleri

Açık uygulamalar arasında geçiş yaparken uygulamalara ait ekranların önizlemelerini görün

Herhangi bir uygulamanın içerikleri arkaplanda güncel tutmasına izin verir



Kamera iyileştirmeleri

Farklı kamera modları (video, hareketsiz resim, kare ve panorama) arasında kaydırarak geçiş yapın

iPhone 4S veya daha yenisinde ve iPod touch (5. nesil) üzerinde gerçek zamanlı fotoğraf filtreleri



Fotoğraf iyileştirmeleri

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı zamana ve konuma göre otomatik olarak Anlar şeklinde düzenler

iCloud Fotoğraf Paylaşma birden fazla katılımcıyı ve videoyu ve yeni Etkinlik görüntüsünü destekler

Fotoğraf filtresi efektleri ekleyin

Flickr ve Vimeo desteği



AirDrop

İçerikleri yakınınızdaki kişilerle çabucak ve kolayca paylaşın

Hiçbir ağ veya ayarlama gerektirmeyen güvenli bir şekilde şifrelenmiş aktarımlar

iPhone 5, iPad (4. nesil), iPad mini ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir ve iCloud hesabı gerektirir



Safari iyileştirmeleri

Açık web sayfaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan yeni iPhone sekme görüntüsü

Hem arama terimleri hem de web adresleri için birleştirilmiş akıllı arama alanı

Paylaşılanlar, Twitter'da takip ettiğiniz kişiler tarafından paylaşılan web sayfalarını gösterir



iTunes Radyo

Duraksız yayımlanan radyo servisi

250'den fazla öne çıkan ve tür odaklı istasyon arasından seçim yapın

Favori sanatçınız veya parçanız ile kendi istasyonunuzu başlatın



Siri iyileştirmeleri

Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca için yeni, kulağa daha doğal gelen erkek ve kadın sesleri

Tümleşik Wikipedia ve Twitter araması ve Bing web arama sonuçları

Wi-Fi, Bluetooth ve parlaklık da dahil olmak üzere ayarları değiştirin

iPhone 4S, iPhone 5, Retina ekrana sahip iPad, iPad mini ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir



App Store iyileştirmeleri

Yakınımda Popüler özelliği ile o anki konumunuzla ilişkili uygulamaları görün

Çocuklar kategorisinde yaşa uygun uygulamaları bulun

Uygulamalarınızı otomatik olarak güncel tutun



iPhone'umu Bul Etkinleştirme Kilidi

iPhone'umu Bul'un kapatılması; aygıtınızın silinmesi, yeniden etkinleştirme ve iCloud'dan çıkış yapma Apple kimliğinizin parolasını gerektirir

Uzaktan silme işleminden sonra bile aygıtınızda özel bir mesaj görüntülenebilir



iTunes Store iyileştirmeleri

iTunes Store'un içindeyken, iTunes Radyo'da duyduğunuz parçaların bir örneğini dinleyin ve bunları satın alın

iTunes İstek Listenize eklemeler yapın ve listedekileri satın alın

iTunes Hediye Kartları'nı kullanmak için kodu kamera ile tarayın



Müzik iyileştirmeleri

Satın alınan müzikleri iCloud'dan çalın

Müziklerinizi Albüm Duvarı ile taramak için iPhone'unuzu veya iPod touch'ınızı yana döndürün



Videolar iyileştirmeleri

Satın alınan filmleri ve TV şovlarını iCloud'dan oynatın

Benzer bölümünde, benzer filmleri ve TV şovlarını görüntüleyin



Harita iyileştirmeleri

Yürüme için adım adım yol tarifi

Otomatik gece modu

Yer imleri iCloud yoluyla aygıtlarınızda paylaşılır



Mail iyileştirmeleri

Okunmamış, İlişikler, Tüm Taslaklar ve Kime veya Bilgi de dahil olmak üzere yeni akıllı posta kutuları

Geliştirilmiş arama

PDF açıklamalarını görüntüleyin



Sesli FaceTime arama



İstenmeyen Telefon, Mesajlar ve FaceTime arayanlarını engelleyin



Uzun MMS mesajları gönderme desteği



Spotlight aramasını göstermek için herhangi bir Ana Ekran'ı aşağıya çekin



Passbook kartlarını edinmek için tarayın



Yeni zil sesleri, alarmlar, uyarılar ve sistem sesleri



Seçilen sözcüğün ek dillerde tanımları: İtalyanca, Korece ve Hollandaca



Pusula uygulamasında eğim ölçer



Wi-Fi HotSpot 2.0 desteği



Erişilebilirlik özellikleri

Kısıtlı fiziksel motor becerilere sahip kişiler artık aygıtlarını Anahtarla Denetim'i kullanarak denetleyebilirler

Gizli altyazı stilini özelleştirin

VoiceOver'da el yazısıyla giriş desteği

VoiceOver'da Nemeth Braille'i kullanarak matematiksel giriş desteği

Seslendirme ve VoiceOver için yüksek kaliteli birçok ses arasından seçim yapın

iPhone için yapılmış (Made for iPhone) işitme cihazları desteği ve iPhone 5 ile iPod touch (5. nesil) için stereo ses



Şirket ortamlarıyla ilgili özellikler

Belgeleri ve ilişikleri açmak için hangi uygulamaların ve hesapların kullanılacağını yönetin

Uygulamaya göre VPN

App Store lisans yönetimi

Şirket için bir kez oturum açma

Yönetilen uygulamaların uzaktan konfigürasyonu

Üçüncü parti uygulamalar için otomatik veri koruma

Exchange notlarını eşzamanlama

Özel fontlar yükleyin

Yeni yönetim sorguları ve sınırlamaları



Eğitim özellikleri

Apple TV için mobil aygıt yönetimi

Öğrencinin aygıtından Apple TV'ye AirPlay Yansıtması isteyin

AirPlay hedeflerini ve AirPrint yazıcılarını önceden ayarlayın

Geliştirilmiş MDM kaydı

Hesaplardaki değişiklikleri sınırlayabilme

Web içeriklerini filtreleme

Yetkilendirilen uygulamalar tek uygulama modunu başlatabilir

Tek uygulama modu için erişilebilirlik ayarlarını yapın



Çin için özellikler

Tencent Weibo entegrasyonu

Çince-İngilizce iki dilli sözlük

Doğruluğu artırılmış, çizgi sırasından bağımsız ve aynı anda birden fazla karakter girişini destekleyen geliştirilmiş el yazısı girişi



Hata düzeltmeleri



Bazı özellikler, bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Yeni iOS 7; 2.nesil iPad ve üzeri, 4.nesil iPhone (iPhone 4) ve üzeri ile 5.nesil iPod Touch'lara yüklenebiliyor.

iOS 7'yi cihazlar üzerinden OTA ile ya da iTunes 11.1'i kullanarak yükleyebilirsiniz.