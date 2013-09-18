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iOS 7 yayınlandı (Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
12,9b
1
371
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 7 yayınlandı (Güncellendi)
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Tasarım gurusu Jonathan Ive'ın kontrolü eline almasından sonra büyük bir revizyon geçirerek karşımıza yepyeni bir işletim sistemi olarak çıkan iOS 7, saat 20:00 itibariyle son kullanıcı için yayınlandı.

WWDC 2013'de tanıtıldığı günden bu yana geliştiriciler ile testleri sürdürülen yeni iOS 7, AirDrop, Denetim Merkezi, iTunes Radyo başta olmak üzere 100'ü aşkın yeni özellik ile birlikte geliyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre:

Bu güncelleme harika bir yeni tasarıma sahiptir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik içerir:

  • Yeni tasarım
    • Yeniden tasarlanmış arayüz sistemin tamamını ve yerleşik tüm uygulamaları günceller
    • Ustaca hareketler ve canlandırmalar; katmanlar ve saydamlık derinlik sağlar
    • Şık yeni renk paleti ve zarif tipografi
    • Güncellenmiş sistem sesleri ve zil tonları
  • Denetim Merkezi
    • Sık kullanılan denetimlere ve uygulamalara ekranın altından yukarı doğru kaydırarak hızlı erişim
    • Uçak Modu'nu, Wi-Fi'yi, Bluetooth'u, Rahatsız Etme'yi açın veya kapatın; ekran parlaklığını ayarlayın; ortam denetimlerine erişin; AirPlay'i ve AirDrop'u açın
    • Flaşa, sayaca, hesap makinesine, kameraya ve müzik denetimlerine çabucak erişin
  • Bildirim Merkezi iyileştirmeleri
    • Yeni Bugün görüntüsü; hava durumu, takvim ve borsa da dahil olmak üzere gününüz hakkında genel bilgiler verir
    • Bir aygıtta kapatılan bildirimler aygıtlarınızın tümünde kapatılır
  • Çoklu görev iyileştirmeleri
    • Açık uygulamalar arasında geçiş yaparken uygulamalara ait ekranların önizlemelerini görün
    • Herhangi bir uygulamanın içerikleri arkaplanda güncel tutmasına izin verir
  • Kamera iyileştirmeleri
    • Farklı kamera modları (video, hareketsiz resim, kare ve panorama) arasında kaydırarak geçiş yapın
    • iPhone 4S veya daha yenisinde ve iPod touch (5. nesil) üzerinde gerçek zamanlı fotoğraf filtreleri
  • Fotoğraf iyileştirmeleri
    • Fotoğraflarınızı ve videolarınızı zamana ve konuma göre otomatik olarak Anlar şeklinde düzenler
    • iCloud Fotoğraf Paylaşma birden fazla katılımcıyı ve videoyu ve yeni Etkinlik görüntüsünü destekler
    • Fotoğraf filtresi efektleri ekleyin
    • Flickr ve Vimeo desteği
  • AirDrop
    • İçerikleri yakınınızdaki kişilerle çabucak ve kolayca paylaşın
    • Hiçbir ağ veya ayarlama gerektirmeyen güvenli bir şekilde şifrelenmiş aktarımlar
    • iPhone 5, iPad (4. nesil), iPad mini ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir ve iCloud hesabı gerektirir
  • Safari iyileştirmeleri
    • Açık web sayfaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan yeni iPhone sekme görüntüsü
    • Hem arama terimleri hem de web adresleri için birleştirilmiş akıllı arama alanı
    • Paylaşılanlar, Twitter'da takip ettiğiniz kişiler tarafından paylaşılan web sayfalarını gösterir
  • iTunes Radyo
    • Duraksız yayımlanan radyo servisi
    • 250'den fazla öne çıkan ve tür odaklı istasyon arasından seçim yapın
    • Favori sanatçınız veya parçanız ile kendi istasyonunuzu başlatın
  • Siri iyileştirmeleri
    • Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca için yeni, kulağa daha doğal gelen erkek ve kadın sesleri
    • Tümleşik Wikipedia ve Twitter araması ve Bing web arama sonuçları
    • Wi-Fi, Bluetooth ve parlaklık da dahil olmak üzere ayarları değiştirin
    • iPhone 4S, iPhone 5, Retina ekrana sahip iPad, iPad mini ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir
  • App Store iyileştirmeleri
    • Yakınımda Popüler özelliği ile o anki konumunuzla ilişkili uygulamaları görün
    • Çocuklar kategorisinde yaşa uygun uygulamaları bulun
    • Uygulamalarınızı otomatik olarak güncel tutun
  • iPhone'umu Bul Etkinleştirme Kilidi
    • iPhone'umu Bul'un kapatılması; aygıtınızın silinmesi, yeniden etkinleştirme ve iCloud'dan çıkış yapma Apple kimliğinizin parolasını gerektirir
    • Uzaktan silme işleminden sonra bile aygıtınızda özel bir mesaj görüntülenebilir
  • iTunes Store iyileştirmeleri
    • iTunes Store'un içindeyken, iTunes Radyo'da duyduğunuz parçaların bir örneğini dinleyin ve bunları satın alın
    • iTunes İstek Listenize eklemeler yapın ve listedekileri satın alın
    • iTunes Hediye Kartları'nı kullanmak için kodu kamera ile tarayın
  • Müzik iyileştirmeleri
    • Satın alınan müzikleri iCloud'dan çalın
    • Müziklerinizi Albüm Duvarı ile taramak için iPhone'unuzu veya iPod touch'ınızı yana döndürün
  • Videolar iyileştirmeleri
    • Satın alınan filmleri ve TV şovlarını iCloud'dan oynatın
    • Benzer bölümünde, benzer filmleri ve TV şovlarını görüntüleyin
  • Harita iyileştirmeleri
    • Yürüme için adım adım yol tarifi
    • Otomatik gece modu
    • Yer imleri iCloud yoluyla aygıtlarınızda paylaşılır
  • Mail iyileştirmeleri
    • Okunmamış, İlişikler, Tüm Taslaklar ve Kime veya Bilgi de dahil olmak üzere yeni akıllı posta kutuları
    • Geliştirilmiş arama
    • PDF açıklamalarını görüntüleyin
  • Sesli FaceTime arama
  • İstenmeyen Telefon, Mesajlar ve FaceTime arayanlarını engelleyin
  • Uzun MMS mesajları gönderme desteği
  • Spotlight aramasını göstermek için herhangi bir Ana Ekran'ı aşağıya çekin
  • Passbook kartlarını edinmek için tarayın
  • Yeni zil sesleri, alarmlar, uyarılar ve sistem sesleri
  • Seçilen sözcüğün ek dillerde tanımları: İtalyanca, Korece ve Hollandaca
  • Pusula uygulamasında eğim ölçer
  • Wi-Fi HotSpot 2.0 desteği
  • Erişilebilirlik özellikleri
    • Kısıtlı fiziksel motor becerilere sahip kişiler artık aygıtlarını Anahtarla Denetim'i kullanarak denetleyebilirler
    • Gizli altyazı stilini özelleştirin
    • VoiceOver'da el yazısıyla giriş desteği
    • VoiceOver'da Nemeth Braille'i kullanarak matematiksel giriş desteği
    • Seslendirme ve VoiceOver için yüksek kaliteli birçok ses arasından seçim yapın
    • iPhone için yapılmış (Made for iPhone) işitme cihazları desteği ve iPhone 5 ile iPod touch (5. nesil) için stereo ses
  • Şirket ortamlarıyla ilgili özellikler
    • Belgeleri ve ilişikleri açmak için hangi uygulamaların ve hesapların kullanılacağını yönetin
    • Uygulamaya göre VPN
    • App Store lisans yönetimi
    • Şirket için bir kez oturum açma
    • Yönetilen uygulamaların uzaktan konfigürasyonu
    • Üçüncü parti uygulamalar için otomatik veri koruma
    • Exchange notlarını eşzamanlama
    • Özel fontlar yükleyin
    • Yeni yönetim sorguları ve sınırlamaları
  • Eğitim özellikleri
    • Apple TV için mobil aygıt yönetimi
    • Öğrencinin aygıtından Apple TV'ye AirPlay Yansıtması isteyin
    • AirPlay hedeflerini ve AirPrint yazıcılarını önceden ayarlayın
    • Geliştirilmiş MDM kaydı
    • Hesaplardaki değişiklikleri sınırlayabilme
    • Web içeriklerini filtreleme
    • Yetkilendirilen uygulamalar tek uygulama modunu başlatabilir
    • Tek uygulama modu için erişilebilirlik ayarlarını yapın
  • Çin için özellikler
    • Tencent Weibo entegrasyonu
    • Çince-İngilizce iki dilli sözlük
    • Doğruluğu artırılmış, çizgi sırasından bağımsız ve aynı anda birden fazla karakter girişini destekleyen geliştirilmiş el yazısı girişi
  • Hata düzeltmeleri

    Bazı özellikler, bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde kullanılamayabilir.

Yeni iOS 7; 2.nesil iPad ve üzeri, 4.nesil iPhone (iPhone 4) ve üzeri ile 5.nesil iPod Touch'lara yüklenebiliyor.

iOS 7'yi cihazlar üzerinden OTA ile ya da iTunes 11.1'i kullanarak yükleyebilirsiniz.


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General. 6 yıl en beğenilen
Apple işte bunun için herzaman lider herzaman ürünleri satılıyor ve seviliyor bir güncelleme bütün dünyada aynı anda yayınlanıyor şu düzene şu disipline bakarmısınız helal olsun aldığı para
Apple işte bunun için herzaman lider herzaman ürünleri satılıyor ve seviliyor bir güncelleme bütün dünyada aynı anda yayınlanıyor şu düzene şu disipline bakar...
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GoldPunch 6 yıl
Dünyanın en iyi mobil işletim sistemi artık daha iyi :)
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Rizeli55 6 yıl
ipad mini kullanıyorum...ios7 yi beğenmedim...
-Eski tasarım daha bi 3D hissi veriyordu.
-Daha önceden Android kullandım ona benzemiş...
-Animasyon olarak eskisi daha iyidi...
-Klavye de kötü
-Görünüş çocuksu o eski "premium" hissi yok...
ipad mini kullanıyorum...ios7 yi beğenmedim...-Eski tasarım daha bi 3D hissi veriyordu.-Daha önceden Android kullandım ona benzemiş...-Animasyon ol...
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DH Misafiri 4 yıl
Slm arkadaşlar benim ipadimin şöyle bir sorunu var. Denetim merkezinde ses çubuğu görüntülenmiyor ve hiç bir şeyin sesi çıkmıyor. Sadece kulaklık taktığımda görüntüleniyor ve kulaklıktan ses geliyor. Ne yaptıysa olmadı, lütfen bir yardım.
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OA 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Slm arkadaşlar benim ipadimin şöyle bir sorunu var. Denetim merkezinde ses çubuğu görüntülenmiyor ve hiç bir şeyin sesi çıkmıyor. Sadece kulaklık taktığımda görüntüleniyor ve kulaklıktan ses geliyor. Ne yaptıysa olmadı, lütfen bir yardım.

Kardeşim o kadar mesaj sayın var daha öğrenemedin mi nereye yazacağını.
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simbolmina 5 yıl
vay arkadaş tarih şaşmamış. şak diye bir yıl sonra 8 çıkmış.
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The Hollow 6 yıl
4s telefonuma stabil olan ios 7 sürümünü yükledim hiç pişman değilim herhangi bir sorun yok.
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Stroma 6 yıl
4s de bence çok stabil harika oldu
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar güncellemeyi yukledikten sonra mesela kisi listeme yeni numara kisi kayit edecegim klavye cikmiyor deli oluyorum boyle ayni sorunu yasayan varmi acaba
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prorezonans 6 yıl
büyük hatalar var mı şu anda
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Fear of the Dark 6 yıl
Başlarda sıkıntı çektim ama son güncellemelerle düzeldiği için alıştım. Artık ios 6'yı görünce bir garipsiyorum
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jonesy 6 yıl
Vpn proili oluştu veri sayacı bulaym derken nasıl kapatçam paso geri açılıyor?

Birde veri sayacı lazım ayın20sinde tüketimi en baştan başlatcak kotamı takip edebileceğm?
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elano68 6 yıl jonesy
jonesy
Vpn proili oluştu veri sayacı bulaym derken nasıl kapatçam paso geri açılıyor?

Birde veri sayacı lazım ayın20sinde tüketimi en baştan başlatcak kotamı takip edebileceğm?

Ayarlar -genel-profiller
Burdan sil profil olur
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altinbas07 6 yıl
Günaydın Arkadaşlar Apple ios 7 Iphone 5 telefonuma yüklemekten çekinmiştim ve yüklememiştim dün akşam bir uyarı mesajı geldi artık ıos 7 yuklenebilir hatalar giderildi diye ios 7.0.3 gelmiş sanırım önceki 7.0.2 idi sizce nasıl oldu şuan yüklememi önerirmisiniz.?
Bir kaç sorum olucak şimdi,
Alışmak zormu ıo6 dan ıos 7 ye.?
Ve yüklenen oyun resim müzik bunları yükleme sonrası telefon siliyormu kaybolma ihtimali varmı.?
Yükleme butonuna bassam kaç dk sürer nasıl yüklenir saygılar....!
şimdiden tşkler

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Psycho53 6 yıl altinbas07
altinbas07

Günaydın Arkadaşlar Apple ios 7 Iphone 5 telefonuma yüklemekten çekinmiştim ve yüklememiştim dün akşam bir uyarı mesajı geldi artık ıos 7 yuklenebilir hatalar giderildi diye ios 7.0.3 gelmiş sanırım önceki 7.0.2 idi sizce nasıl oldu şuan yüklememi önerirmisiniz.?
Bir kaç sorum olucak şimdi,
Alışmak zormu ıo6 dan ıos 7 ye.?
Ve yüklenen oyun resim müzik bunları yükleme sonrası telefon siliyormu kaybolma ihtimali varmı.?
Yükleme butonuna bassam kaç dk sürer nasıl yüklenir saygılar....!
şimdiden tşkler



1 saat civarı itunes indirme yapar ondan sonra yuklemesi yaklaşık 5~10 dakika alır , apple sizi güncelleştirmeyi yüklemeye mecbur etmediği sürece , yani bir çıkış butonu var olduğu atlatabildğiniz sürece , ios 7 yi yüklememenizi öneririm , son güncellemenin durumunu bilmiyorum ama , ios7 magdurları malum...
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DH Misafiri 6 yıl
Bence ios 7 getirdiği yeniliklerle performans değişmedi. Ses seviyesi düştü gibi ama apple storea daha hızlı giriyor
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DH Misafiri 6 yıl
ARKADAŞLAR İPAD'A IOS 7 YUKLEDİM VE APP STORE BAGLANMIYOR.TAHMİNİMCE AYNI(IPHONE-IPAD YENİ BUNLAR IOS 6 GÜNCELLEME YAPMADIM)HESAPLA BİRDEN FAZLA CİHAZ KULLANIYOR OLMAM BUNUNLA İLGİLİ BİLGİNİZ VARMI.
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AhmetSelçuk 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ARKADAŞLAR İPAD'A IOS 7 YUKLEDİM VE APP STORE BAGLANMIYOR.TAHMİNİMCE AYNI(IPHONE-IPAD YENİ BUNLAR IOS 6 GÜNCELLEME YAPMADIM)HESAPLA BİRDEN FAZLA CİHAZ KULLANIYOR OLMAM BUNUNLA İLGİLİ BİLGİNİZ VARMI.

Dedikleriniz bende de var, ios 6 yüklemeden geçtim ama aynı sorunu yaşamıyorum.
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