iOS 7 yayınlandı (Güncellendi)

Haber Editörü
Tasarım gurusu Jonathan Ive'ın kontrolü eline almasından sonra büyük bir revizyon geçirerek karşımıza yepyeni bir işletim sistemi olarak çıkan iOS 7, saat 20:00 itibariyle son kullanıcı için yayınlandı.
WWDC 2013'de tanıtıldığı günden bu yana geliştiriciler ile testleri sürdürülen yeni iOS 7, AirDrop, Denetim Merkezi, iTunes Radyo başta olmak üzere 100'ü aşkın yeni özellik ile birlikte geliyor. Apple'ın resmi açıklamasına göre:
Bu güncelleme harika bir yeni tasarıma sahiptir ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere yüzlerce yeni özellik içerir:
- Yeni tasarım
- Yeniden tasarlanmış arayüz sistemin tamamını ve yerleşik tüm uygulamaları günceller
- Ustaca hareketler ve canlandırmalar; katmanlar ve saydamlık derinlik sağlar
- Şık yeni renk paleti ve zarif tipografi
- Güncellenmiş sistem sesleri ve zil tonları
- Yeniden tasarlanmış arayüz sistemin tamamını ve yerleşik tüm uygulamaları günceller
- Denetim Merkezi
- Sık kullanılan denetimlere ve uygulamalara ekranın altından yukarı doğru kaydırarak hızlı erişim
- Uçak Modu'nu, Wi-Fi'yi, Bluetooth'u, Rahatsız Etme'yi açın veya kapatın; ekran parlaklığını ayarlayın; ortam denetimlerine erişin; AirPlay'i ve AirDrop'u açın
- Flaşa, sayaca, hesap makinesine, kameraya ve müzik denetimlerine çabucak erişin
- Sık kullanılan denetimlere ve uygulamalara ekranın altından yukarı doğru kaydırarak hızlı erişim
- Bildirim Merkezi iyileştirmeleri
- Yeni Bugün görüntüsü; hava durumu, takvim ve borsa da dahil olmak üzere gününüz hakkında genel bilgiler verir
- Bir aygıtta kapatılan bildirimler aygıtlarınızın tümünde kapatılır
- Yeni Bugün görüntüsü; hava durumu, takvim ve borsa da dahil olmak üzere gününüz hakkında genel bilgiler verir
- Çoklu görev iyileştirmeleri
- Açık uygulamalar arasında geçiş yaparken uygulamalara ait ekranların önizlemelerini görün
- Herhangi bir uygulamanın içerikleri arkaplanda güncel tutmasına izin verir
- Açık uygulamalar arasında geçiş yaparken uygulamalara ait ekranların önizlemelerini görün
- Kamera iyileştirmeleri
- Farklı kamera modları (video, hareketsiz resim, kare ve panorama) arasında kaydırarak geçiş yapın
- iPhone 4S veya daha yenisinde ve iPod touch (5. nesil) üzerinde gerçek zamanlı fotoğraf filtreleri
- Farklı kamera modları (video, hareketsiz resim, kare ve panorama) arasında kaydırarak geçiş yapın
- Fotoğraf iyileştirmeleri
- Fotoğraflarınızı ve videolarınızı zamana ve konuma göre otomatik olarak Anlar şeklinde düzenler
- iCloud Fotoğraf Paylaşma birden fazla katılımcıyı ve videoyu ve yeni Etkinlik görüntüsünü destekler
- Fotoğraf filtresi efektleri ekleyin
- Flickr ve Vimeo desteği
- Fotoğraflarınızı ve videolarınızı zamana ve konuma göre otomatik olarak Anlar şeklinde düzenler
- AirDrop
- İçerikleri yakınınızdaki kişilerle çabucak ve kolayca paylaşın
- Hiçbir ağ veya ayarlama gerektirmeyen güvenli bir şekilde şifrelenmiş aktarımlar
- iPhone 5, iPad (4. nesil), iPad mini ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir ve iCloud hesabı gerektirir
- İçerikleri yakınınızdaki kişilerle çabucak ve kolayca paylaşın
- Safari iyileştirmeleri
- Açık web sayfaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan yeni iPhone sekme görüntüsü
- Hem arama terimleri hem de web adresleri için birleştirilmiş akıllı arama alanı
- Paylaşılanlar, Twitter'da takip ettiğiniz kişiler tarafından paylaşılan web sayfalarını gösterir
- Açık web sayfaları arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlayan yeni iPhone sekme görüntüsü
- iTunes Radyo
- Duraksız yayımlanan radyo servisi
- 250'den fazla öne çıkan ve tür odaklı istasyon arasından seçim yapın
- Favori sanatçınız veya parçanız ile kendi istasyonunuzu başlatın
- Duraksız yayımlanan radyo servisi
- Siri iyileştirmeleri
- Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca için yeni, kulağa daha doğal gelen erkek ve kadın sesleri
- Tümleşik Wikipedia ve Twitter araması ve Bing web arama sonuçları
- Wi-Fi, Bluetooth ve parlaklık da dahil olmak üzere ayarları değiştirin
- iPhone 4S, iPhone 5, Retina ekrana sahip iPad, iPad mini ve iPod touch (5. nesil) üzerinde desteklenir
- Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca için yeni, kulağa daha doğal gelen erkek ve kadın sesleri
- App Store iyileştirmeleri
- Yakınımda Popüler özelliği ile o anki konumunuzla ilişkili uygulamaları görün
- Çocuklar kategorisinde yaşa uygun uygulamaları bulun
- Uygulamalarınızı otomatik olarak güncel tutun
- Yakınımda Popüler özelliği ile o anki konumunuzla ilişkili uygulamaları görün
- iPhone'umu Bul Etkinleştirme Kilidi
- iPhone'umu Bul'un kapatılması; aygıtınızın silinmesi, yeniden etkinleştirme ve iCloud'dan çıkış yapma Apple kimliğinizin parolasını gerektirir
- Uzaktan silme işleminden sonra bile aygıtınızda özel bir mesaj görüntülenebilir
- iPhone'umu Bul'un kapatılması; aygıtınızın silinmesi, yeniden etkinleştirme ve iCloud'dan çıkış yapma Apple kimliğinizin parolasını gerektirir
- iTunes Store iyileştirmeleri
- iTunes Store'un içindeyken, iTunes Radyo'da duyduğunuz parçaların bir örneğini dinleyin ve bunları satın alın
- iTunes İstek Listenize eklemeler yapın ve listedekileri satın alın
- iTunes Hediye Kartları'nı kullanmak için kodu kamera ile tarayın
- iTunes Store'un içindeyken, iTunes Radyo'da duyduğunuz parçaların bir örneğini dinleyin ve bunları satın alın
- Müzik iyileştirmeleri
- Satın alınan müzikleri iCloud'dan çalın
- Müziklerinizi Albüm Duvarı ile taramak için iPhone'unuzu veya iPod touch'ınızı yana döndürün
- Satın alınan müzikleri iCloud'dan çalın
- Videolar iyileştirmeleri
- Satın alınan filmleri ve TV şovlarını iCloud'dan oynatın
- Benzer bölümünde, benzer filmleri ve TV şovlarını görüntüleyin
- Satın alınan filmleri ve TV şovlarını iCloud'dan oynatın
- Harita iyileştirmeleri
- Yürüme için adım adım yol tarifi
- Otomatik gece modu
- Yer imleri iCloud yoluyla aygıtlarınızda paylaşılır
- Yürüme için adım adım yol tarifi
- Mail iyileştirmeleri
- Okunmamış, İlişikler, Tüm Taslaklar ve Kime veya Bilgi de dahil olmak üzere yeni akıllı posta kutuları
- Geliştirilmiş arama
- PDF açıklamalarını görüntüleyin
- Okunmamış, İlişikler, Tüm Taslaklar ve Kime veya Bilgi de dahil olmak üzere yeni akıllı posta kutuları
- Sesli FaceTime arama
- İstenmeyen Telefon, Mesajlar ve FaceTime arayanlarını engelleyin
- Uzun MMS mesajları gönderme desteği
- Spotlight aramasını göstermek için herhangi bir Ana Ekran'ı aşağıya çekin
- Passbook kartlarını edinmek için tarayın
- Yeni zil sesleri, alarmlar, uyarılar ve sistem sesleri
- Seçilen sözcüğün ek dillerde tanımları: İtalyanca, Korece ve Hollandaca
- Pusula uygulamasında eğim ölçer
- Wi-Fi HotSpot 2.0 desteği
- Erişilebilirlik özellikleri
- Kısıtlı fiziksel motor becerilere sahip kişiler artık aygıtlarını Anahtarla Denetim'i kullanarak denetleyebilirler
- Gizli altyazı stilini özelleştirin
- VoiceOver'da el yazısıyla giriş desteği
- VoiceOver'da Nemeth Braille'i kullanarak matematiksel giriş desteği
- Seslendirme ve VoiceOver için yüksek kaliteli birçok ses arasından seçim yapın
- iPhone için yapılmış (Made for iPhone) işitme cihazları desteği ve iPhone 5 ile iPod touch (5. nesil) için stereo ses
- Kısıtlı fiziksel motor becerilere sahip kişiler artık aygıtlarını Anahtarla Denetim'i kullanarak denetleyebilirler
- Şirket ortamlarıyla ilgili özellikler
- Belgeleri ve ilişikleri açmak için hangi uygulamaların ve hesapların kullanılacağını yönetin
- Uygulamaya göre VPN
- App Store lisans yönetimi
- Şirket için bir kez oturum açma
- Yönetilen uygulamaların uzaktan konfigürasyonu
- Üçüncü parti uygulamalar için otomatik veri koruma
- Exchange notlarını eşzamanlama
- Özel fontlar yükleyin
- Yeni yönetim sorguları ve sınırlamaları
- Belgeleri ve ilişikleri açmak için hangi uygulamaların ve hesapların kullanılacağını yönetin
- Eğitim özellikleri
- Apple TV için mobil aygıt yönetimi
- Öğrencinin aygıtından Apple TV'ye AirPlay Yansıtması isteyin
- AirPlay hedeflerini ve AirPrint yazıcılarını önceden ayarlayın
- Geliştirilmiş MDM kaydı
- Hesaplardaki değişiklikleri sınırlayabilme
- Web içeriklerini filtreleme
- Yetkilendirilen uygulamalar tek uygulama modunu başlatabilir
- Tek uygulama modu için erişilebilirlik ayarlarını yapın
- Apple TV için mobil aygıt yönetimi
- Çin için özellikler
- Tencent Weibo entegrasyonu
- Çince-İngilizce iki dilli sözlük
- Doğruluğu artırılmış, çizgi sırasından bağımsız ve aynı anda birden fazla karakter girişini destekleyen geliştirilmiş el yazısı girişi
- Tencent Weibo entegrasyonu
- Hata düzeltmeleri
Bazı özellikler, bazı ülkelerde veya bazı bölgelerde kullanılamayabilir.
Yeni iOS 7; 2.nesil iPad ve üzeri, 4.nesil iPhone (iPhone 4) ve üzeri ile 5.nesil iPod Touch'lara yüklenebiliyor.
iOS 7'yi cihazlar üzerinden OTA ile ya da iTunes 11.1'i kullanarak yükleyebilirsiniz.
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-Eski tasarım daha bi 3D hissi veriyordu.
-Daha önceden Android kullandım ona benzemiş...
-Animasyon olarak eskisi daha iyidi...
-Klavye de kötü
-Görünüş çocuksu o eski "premium" hissi yok...