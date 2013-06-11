iOS 7'ye eşlik eden yeniliklerin bir kısmı tüm cihazlara gelmeyecek

WWDC 2013 kapsamında yeni mobil işletim sistemi versiyonunu sergileyen Apple, resmi internet sitesinde yazılımın beraberinde getireceği özellikler hakkında detaylı bilgi içeren iOS 7 sayfasını ziyarete açtı. 1500 civarınde yeni API ve yüzlerce yeniliği bünyesinde barındıran yedinci iOS sürümü, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini ve beşinci nesil iPod Touch modelleri için önümüzdeki sonbahar döneminde yayınlanacak. Geliştirici versiyonları bugün iPhone ve iPod touch için dağıtılmaya başlayan ve iPad serisi tablet bilgisayarlara ilerleyen günlerde ulaşacağı müjdelenen iOS 7 , maalesef tüm yeniliklerini destekledği bütün cihazlarda sergileyemeyecek.

- Yeni kamera uygulamasına eklenen panorama modu, iPhone 4S, iPhone 5 ve beşinci nesil iPod touch'ta; dijital filtreler içeren Square modu, video formatları, sürükleme hareketiyle çekim yapabilme fonksiyonu iPhone 4 ve üstü, iPad 3 ve üstü, iPad mini ve beşinci nesil iPod touch modellerinde mevcut olacak.

- Kamera uygulamasındaki filtreler iPhone 5 ve beşinci nesil iPod touch; fotoğraflar uygulamasında filtre seçenekleri ise; iPhone 4 ve üstü, iPad 3 ve üstü, iPad mini ve beşinci nesil iPod touch için sunulacak.

- iCloud hesabına ihtiyaç duyan yeni AirDrop özelliği yalnızca 2012 ve sonrasında çıkış yapacak modellerde erişilebilir olacak. Halihazırda bu fonksiyonu destekleyen aygıtlar şöyle; iPhone 5, beşinci nesil iPod touch, iPad mini ve iPad 4.

- Sanal yardımcı hizmeti Siri, yeni erkek ve kadın ses seçenekleriyle ilk olarak Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca dillerinde gelecek. iPhone 4S, iPhone 5, iPad 3, iPad 4, iPad mini, beşinci nesil iPod touch bu servise erişilebilen cihazlar arasında yer alacak.

iOS 7'nin resmi internet sayfasında listelenen bu maddeler, çok önemli olmasa da yeni sürüme ait bazı özelliklerin bir kısım aygıtlarda erişilebilir olmayacağını gözler önüne serdi. Yazılım hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısına göz atabilirsiniz.

http://www.apple.com/ios/ios7/features/