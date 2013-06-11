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iOS 7'ye eşlik eden yeniliklerin bir kısmı tüm cihazlara gelmeyecek

5 yıl
1,8b
1
47
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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iOS 7'ye eşlik eden yeniliklerin bir kısmı tüm cihazlara gelmeyecek
WWDC 2013 kapsamında yeni mobil işletim sistemi versiyonunu sergileyen Apple, resmi internet sitesinde yazılımın beraberinde getireceği özellikler hakkında detaylı bilgi içeren iOS 7 sayfasını ziyarete açtı. 1500 civarınde yeni API ve yüzlerce yeniliği bünyesinde barındıran yedinci iOS sürümü, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad mini ve beşinci nesil iPod Touch modelleri için önümüzdeki sonbahar döneminde yayınlanacak. Geliştirici versiyonları bugün iPhone ve iPod touch için dağıtılmaya başlayan ve iPad serisi tablet bilgisayarlara ilerleyen günlerde ulaşacağı müjdelenen iOS 7, maalesef tüm yeniliklerini destekledği bütün cihazlarda sergileyemeyecek.
- Yeni kamera uygulamasına eklenen panorama modu, iPhone 4S, iPhone 5 ve beşinci nesil iPod touch'ta; dijital filtreler içeren Square modu, video formatları, sürükleme hareketiyle çekim yapabilme fonksiyonu iPhone 4 ve üstü, iPad 3 ve üstü, iPad mini ve beşinci nesil iPod touch modellerinde mevcut olacak. 
- Kamera uygulamasındaki filtreler iPhone 5 ve beşinci nesil iPod touch; fotoğraflar uygulamasında filtre seçenekleri ise; iPhone 4 ve üstü,  iPad 3 ve üstü, iPad mini ve beşinci nesil iPod touch için sunulacak.
- iCloud hesabına ihtiyaç duyan yeni AirDrop özelliği yalnızca 2012 ve sonrasında çıkış yapacak modellerde erişilebilir olacak. Halihazırda bu fonksiyonu destekleyen aygıtlar şöyle; iPhone 5, beşinci nesil iPod touch, iPad mini ve iPad 4.
- Sanal yardımcı hizmeti Siri, yeni erkek ve kadın ses seçenekleriyle ilk olarak Amerikan İngilizcesi, Fransızca ve Almanca dillerinde gelecek. iPhone 4S, iPhone 5, iPad 3, iPad 4, iPad mini, beşinci nesil iPod touch bu servise erişilebilen cihazlar arasında yer alacak.
iOS 7'nin resmi internet sayfasında listelenen bu maddeler, çok önemli olmasa da yeni sürüme ait bazı özelliklerin bir kısım aygıtlarda erişilebilir olmayacağını gözler önüne serdi. Yazılım hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısına göz atabilirsiniz.

http://www.apple.com/ios/ios7/features/ Yorum Yaz
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TheWazZ 5 yıl en beğenilen
Apple 4S e kesinlikle kazık atmıştır.
AirDrop un gelmesi gerekirdi.
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caglet 5 yıl
1 su bardagi touchwiz 3 çay kasigi android 1 tutam win8 , 120° 30 dakika firina ver , hooooooooop eline saglikk ios7777
Ama hosuma gitti
Yanıtla +10
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technical death metal 5 yıl
Günlük kullanımı o kadar etkileyen kırpılmalar yok. iPhone 4 sahipleri için gelen yenilikler gayet tatminkar
1 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 5 yıl
aklıma ideos x5 ekurdugumuz mıui roomlar geldi :D
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aozgec 5 yıl
ben 3gs'in ios7'i alabilmesine bile şaşıyorum... bravo.
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Şampiyon GALATASARAY 5 yıl aozgec
3gs almıyorki
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Konungariket Sverige 5 yıl
efe7182
İphone 4 alınırmı bu güncellemeden sonra ne dersiniz? tatmin edecek özellikler geldimi sizce?

sakın ha ! 3gs ios 6'da nasıl bayıldıysa iphone 4 ' te ios 7 de bayılacak!
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XavierPedro 5 yıl
Benim İpad Mini herşeyden yararlanacak ha. Vallahi çok sevdim.
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danGerfuLL 5 yıl
iPod Touch 5'e gelmeyen yok, daha bir sevdim cihazımı.
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rockerboy-h 5 yıl
iPod Touch 5 akarrr
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atombak 5 yıl
İOS 7 iPhone 4'e gelir gelirde biliyoruz o stratejiyi artık, kağnı tadında çalışır kafamızı en yeni iPhone'la meşgul eder durur :/
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mertCoD 5 yıl
caglet
1 su bardagi touchwiz 3 çay kasigi android 1 tutam win8 , 120° 30 dakika firina ver , hooooooooop eline saglikk ios7777Ama hosuma gitti

Sen ne diyorsun değişik!..
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ahmeh 5 yıl
Airdrop konusunda sağlam bir kazık atmış yalnız apple. Tüm cihazların bir biri ile entegrasyonu için gerekli bir özelliğin cihaz ayırt etmesi çok saçma bir iş olmuş. Sonuçta bu özellik apple cihaz ekosisteminde kullanılacak. Olmadı.
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efe7182 5 yıl
İphone 4 alınırmı bu güncellemeden sonra ne dersiniz? tatmin edecek özellikler geldimi sizce?
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Lova 5 yıl efe7182
efe7182

İphone 4 alınırmı bu güncellemeden sonra ne dersiniz? tatmin edecek özellikler geldimi sizce?

Güncellemeyle gelen şey neredeyse tamamen tema değişikliği oldu arkadaşım, bundan önce de alınırdı aslında bundan sonra da alınır eğer senin hoşuna gittiyse.
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Mihrali Bey 5 yıl
loneliness61
Birileri Playstation 4ün gece tanıtıldığını Donanımhaber ailesine iletebilir mi... Tamam Appleın etkinliğini canlı yayınlayabilirsiniz, bari en azından haber yapın Sonyyi !

HOCAM O İŞLERLE DAHA ÇOK KARDEŞ SİTE BSC İLGİLENİYOR. ORAYA GİRERSENİZ GÖRÜRSÜNÜZ.
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Zenci Forvet 5 yıl
Icleaner tarzı birşey gelse jailbreak yapmama gerek kalmazdı.
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