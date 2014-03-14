iOS 8: GameCenter gidiyor, Bildirim Merkezi ve Mesajlar'da iyileştirme ve daha hızlı akıllı telefon deneyimi

Toplu taşıma sistemiyle öne çıkacak olan Haritalar uygulamasına; kan basıncı, yakılan kalori miktarı ve kalp atışı hızı başta olmak üzere sağlıkla ilgili temel parametreleri takip etmemizi sağlayacak olan Healthbook ve OS X’in klasik yazılımları TextEdit ile Preview’e sahip olacağı netleşen iOS 8’in yenilikleri bunlarla sınırlı kalmayacak.

9to5Mac’in detaylarını bugün paylaştığı son haberine göre İos 8, Bildirim Merkezi’nden GameCenter’a, uygulamalar arası iletişimi kolaylaştıran API’den daha akıcı kullanıcı deneyimi sağlayacak iyileştirmelere kadar birçok alanda yeniliklere sahip olacak. Bunlar neler mi?

CarPlay

iOS 7.1 ile hayata geçen CarPlay, bilindiği üzere, iCihaz’ın Lightning portu üzerinden bağlanmasını zorunlu kılıyor. Ancak iOS 8 ile birlikte CarPlay, Wi-Fi üzerinden bağlantı kurulmasına izin verecek.

GameCenter

iOS 4.1’den bu yana iOS’de yerleşik bir uygulama olarak yer alan GameCenter, iOS 8 ile birlikte sadece oyunlar içerisinden ulaşılabilecek bir sosyal ağ haline gelecek. (Sabah saatlerinde paylaştığımız iOS 8'e ait olan ekran görüntülerinde GameCenter uygulaması bulunuyordu.)

Mesajlar

iOS 8 ile birlikte eski mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayacak özellik Mesajlar uygulamasına gelecek. Tamamen kullanıcıların isteğine bağlı olarak aktifleştirilecek bu özellik ile belirlenecek süreden (örneğin son bir ay ya da son bir yıl gibi) daha eski olan mesajlar otomatik olarak silinecek.

Uygulamalar arası güçlü iletişim

Son kullanıcıdan ziyade geliştiricilerin işini yarayacak olan yeni API ile 3.parti uygulamaların birbiriyle daha kolay iletişim kurması sağlanacak. Örneğin bir kelime işlemci uygulaması, bu API sayesinde, sahip olduğu içerikleri kolaylıkla FaceBook uygulamasına aktarabilecek.

Bildirim Merkezi

iOS 7’de oldukça zenginleşen Bildirim Merkezi, iOS 8 ile zengin içeriğinden bir şey kaybetmeyecek ancak arayüzü çok daha kullanıcı dostu bir hale gelecek. Örneğin Bildirim Merkezi’nde şu anda “Bugün”, “Tümü” ve “Cevapsız” olmak üzere 3 farklı sekme yer alıyor. Ancak iOS 8’de sekme sayısı, “Bugün” ve “Bildirimler” olacak şekilde 2’ye düşürülecek. Yeni gelecek olan “Bildirimler” sekmesi, şu anki “Tümü” ve “Cevapsız” sekmesindeki bildirimleri bir araya getirecek.

Performans İyileştirmeleri

iOS 8’in farkedilebilir yeniliklerinden en önemlisi ise performans iyileştirmeleri olacak. iOS 7.1 ile uygulama açılış / kapanış, sistem içi dolaşma gibi konularda önemli bir performans artışı sağlayan Apple, iOS 8 ile birlikte performans çıtasını daha da yükseltecek. Bu sayede uygulamalar çok daha hızlı açılıp kapanacak, sayfa geçişleri çok daha akıcı bir şekilde gerçekleşecek.

Apple’ın 8.nesil iPhone’la birlikte kullanıma sunacağı iOS 8’in haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2014 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.