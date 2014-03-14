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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 8: GameCenter gidiyor, Bildirim Merkezi ve Mesajlar'da iyileştirme ve daha hızlı akıllı telefon deneyimi

5 yıl
10,4b
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44
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 8: GameCenter gidiyor, Bildirim Merkezi ve Mesajlar'da iyileştirme ve daha hızlı akıllı telefon deneyimi
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Toplu taşıma sistemiyle öne çıkacak olan Haritalar uygulamasına; kan basıncı, yakılan kalori miktarı ve kalp atışı hızı başta olmak üzere sağlıkla ilgili temel parametreleri takip etmemizi sağlayacak olan Healthbook ve OS X’in klasik yazılımları TextEdit ile Preview’e sahip olacağı netleşen iOS 8’in yenilikleri bunlarla sınırlı kalmayacak.

9to5Mac’in detaylarını bugün paylaştığı son haberine göre İos 8, Bildirim Merkezi’nden GameCenter’a, uygulamalar arası iletişimi kolaylaştıran API’den daha akıcı kullanıcı deneyimi sağlayacak iyileştirmelere kadar birçok alanda yeniliklere sahip olacak. Bunlar neler mi?

CarPlay

iOS 7.1 ile hayata geçen CarPlay, bilindiği üzere, iCihaz’ın Lightning portu üzerinden bağlanmasını zorunlu kılıyor. Ancak iOS 8 ile birlikte CarPlay, Wi-Fi üzerinden bağlantı kurulmasına izin verecek.

GameCenter

iOS 4.1’den bu yana iOS’de yerleşik bir uygulama olarak yer alan GameCenter, iOS 8 ile birlikte sadece oyunlar içerisinden ulaşılabilecek bir sosyal ağ haline gelecek. (Sabah saatlerinde paylaştığımız iOS 8'e ait olan ekran görüntülerinde GameCenter uygulaması bulunuyordu.)

Mesajlar

iOS 8 ile birlikte eski mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayacak özellik Mesajlar uygulamasına gelecek. Tamamen kullanıcıların isteğine bağlı olarak aktifleştirilecek bu özellik ile belirlenecek süreden (örneğin son bir ay ya da son bir yıl gibi) daha eski olan mesajlar otomatik olarak silinecek.

Uygulamalar arası güçlü iletişim

Son kullanıcıdan ziyade geliştiricilerin işini yarayacak olan yeni API ile 3.parti uygulamaların birbiriyle daha kolay iletişim kurması sağlanacak. Örneğin bir kelime işlemci uygulaması, bu API sayesinde, sahip olduğu içerikleri kolaylıkla FaceBook uygulamasına aktarabilecek.

Bildirim Merkezi

iOS 7’de oldukça zenginleşen Bildirim Merkezi, iOS 8 ile zengin içeriğinden bir şey kaybetmeyecek ancak arayüzü çok daha kullanıcı dostu bir hale gelecek. Örneğin Bildirim Merkezi’nde şu anda  “Bugün”, “Tümü” ve “Cevapsız” olmak üzere 3 farklı sekme yer alıyor. Ancak iOS 8’de sekme sayısı, “Bugün” ve “Bildirimler” olacak şekilde 2’ye düşürülecek. Yeni gelecek olan “Bildirimler” sekmesi, şu anki “Tümü” ve “Cevapsız” sekmesindeki bildirimleri bir araya getirecek.

Performans İyileştirmeleri

iOS 8’in farkedilebilir yeniliklerinden en önemlisi ise performans iyileştirmeleri olacak. iOS 7.1 ile uygulama açılış / kapanış, sistem içi dolaşma gibi konularda önemli bir performans artışı sağlayan Apple, iOS 8 ile birlikte performans çıtasını daha da yükseltecek. Bu sayede uygulamalar çok daha hızlı açılıp kapanacak, sayfa geçişleri çok daha akıcı bir şekilde gerçekleşecek.

Apple’ın 8.nesil iPhone’la birlikte kullanıma sunacağı iOS 8’in haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2014 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.


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Golden Gate 5 yıl en beğenilen Fatih
fatihhilal

Apple yine yapacağını yapar, 4s değil minimum iPhone 5'ten başlar güncelleme. Onda da kasma olur. Mecbur i6'yı almak zorunda kalırız.


2010 ' da çıkan iphone 4 ' e , 2014 'te diğer bütün iphone'larla aynı anda güncelleme veriliyor .

2012 ' de çıkan Galaxy s3'e , 2014 ' te güncelleme kesiliyor . 2013 ' te s4 ile gelen güncellemeyide sırf telefon sattırmak için üst modellerden aylar sonra veriyor .


Fanlığı abartmayın . Böyle yorumlar gördükçe forumdan tiksiniyorum .
fatihhilalApple yine yapacağını yapar, 4s değil minimum iPhone 5'ten başlar güncelleme. Onda da kasma olur. Mecbur i6'yı almak zorunda...
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1 Yanıt Yanıtla +128
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vires 5 yıl
3g'yi açıp-kapatma kısa yolu gelsin artık pil koymuyorsunuz telefona bari şunu koyun.
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Golden Gate 5 yıl sahankazim
sahankazim

4s alır mı bu güncellemeyi?


4s alır fakat , iphone 4 e olan destek artık kesilir .
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DH Misafiri 5 yıl
Iphone 4 Ios 8 alır ama boyut düşük olur benim cihaz ıphone 4 32 gb
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ugrtrkgvn 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Iphone 4 Ios 8 alır ama boyut düşük olur benim cihaz ıphone 4 32 gb

Shady'nin tüm konuları up olmuş..Tesadüf mü acaba bunların hepsinin "Misafir" üyelik tarafından olması..Editörler için iyi bi kılıf olduğunu düşünüyorum bu Misafir üyeliğin..
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Swonz 5 yıl
Fazla yenilik yok ama İOS 7 den iyi olacağına eminim.
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ckrmahmut 5 yıl
Arkadaşlar bu pazar iphone 4 ve 4s için ios8 güncellemesi gelsin duasına çıkacağım desteklerinizi bekliyorum..
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eediz 5 yıl
daha ne kadar hızlı ve akıcı olabilir ki ??
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ukyo29 5 yıl
Bu kadar basit şeylerle bu pahalı telefonu nasıl sattırıyor bu apple!, sihir böyle bişey heralde
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zx6r 5 yıl
4'ün cenaze namazını kılarız bu gidişle 4s'e ne olur orası meçul
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okan_cehapelioglu 5 yıl
aman aman çok büyük yenilikler apple ne zaman taksit taksit vermekten vazgecece
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ouzqan 5 yıl
Biraz kişiselleştirilebilir özellik widget tarzı şeyler koysalar ios başka telefon alınmazda adamlar hiç izin vermiyorlar .
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clopin 5 yıl
Çok öyle aman aman bi özellik yok iphone 4 e gelmemesi anlamsız olur
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damdan duser gibi 5 yıl
ipad mini 7.1 le biraz düzeldi ben asla 8 e geçmem makineyi öldürelim mi?
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orhanyıldız 5 yıl
Adamlar yine kırpsada veriyor eski telefonlarına güncellemeyi, diğer üreticilerden iyidir. Apple bu konuda 1 numara hakkını yememek lazım.
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