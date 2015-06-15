Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 9 içerisinde iPad Pro izleri!

3 yıl
2,5b
1
13
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 9 içerisinde iPad Pro izleri!
 
Teknoloji dünyasının en değerleri şirketi Apple, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır 12.9-inç boyutlu iPad Pro modeliyle gündeme geliyor. iOS 9'un kodlarında geliştirici Steve Troughton Smith tarafından bulunan bir sanal klavye ise, iPad Pro için önemli bir ipucu oluşturuyor.
Steve Troughton Smith'in iOS 9 kodlarında bulduğu klavye, (Görsel üstte) mevcut 9.7-inç'lik iPad'lere uymayacak bir genişlik taşıyor. Bu nedenle de herkesin aklına ilk olarak hakkında önemli kanıtlar (Tablet için çıkan kılfılar vb.) bulunan iPad Pro geliyor.
Şimdiye kadar öğrenilen bilgilere göre 12.9-inç basınca duyarlı Force Touch dokunmatik ekran, NFC kablosuz bağlantı teknolojisi, Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak stylus kalem ve düşük bir olasılık olarak 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan USB-C portu gibi özelliklere sahip olabileceği düşünülen iPad Pro, ayrıca ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla da (AgNW) karşımıza çıkabilir.
Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söylenirken, Apple'ın bu panel teknolojisinin seri üretimi için LG Display, Japan Display ve Samsung Display gibi devlerle de aktif olarak iletişimi içerisinde olduğunu belirtiyor.
Bu yıl bitmeden düşük bir ihtimal de olsa iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile beraber resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iPad Pro, iOS 9'a eklenen çoklu görev özelliğiye de büyük ekranda çok daha fazla verim vaat ediyor.

https://twitter.com/stroughtonsmith/status/610395503898034176 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
bkaakco 3 yıl
Bir de çıktığı günleri görebilsek :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
6 inçlik telefonlar garip gelmiyorda 13 inçlik tablet mi garip geliyor allah aşkına
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 3 yıl
Klavyede . ve , yerine ve mi koymuslar
bu arada klavye niyle ingilizceye dondu forumda ne sacma bir sitedir ya
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Septams 3 yıl Zuko
Shift e basili oldugu icin . , gorunmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oskis 3 yıl CanTnçr
Tam yarin tablet almayi dusunurken yapilirmi bu acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 3 yıl Oskis
Oskis

Tam yarin tablet almayi dusunurken yapilirmi bu acaba?

Bu konunu herhangi bir garantisi yok. Ayrıca iPad Pro'nun boyutları açısından nasıl bir taşınabilirlik sunacağı da belli değil. Kişisel olarak tasarım işleriyle uğraşmayacaksanız ya da profesyonel fotoğrafçı değilseniz 9.7-inç iPad fazlasıyla yeterli :)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreameren 3 yıl
Klavye çok güzelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 3 yıl
Belkide çözünürlüğü daha yüksek bir iPad modeli içindir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
Çıkamadı gitti, sıktı artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2487 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPad, ios 9 ve
2 etiket daha pro Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl SSD fiyatları düşüyor! OCZ Trion 100 video ön inceleme 3 yıl GeForce GTX 980 Ti'a hibrit soğutma: Zotac'ın Arctic modeli video ön inceleme 3 yıl Dünyanın en güçlü AIO bilgisayarı ile tanışın: MSI Gaming serisinin yeni üyesi video ön inceleme 3 yıl FLY Mobile ile Pazar Faaliyetlerini ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 3 yıl Buzz Launcher video inceleme "Android cep telefonunuzu %100 kişiselleştirin" 3 yıl İnce, hafif ve güçlü: Gigabyte'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı video ön inceleme 3 yıl AMD'den önemli adım: FreeSync teknolojisi artık HDMI üzerinde de çalışıyor video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim