iOS 9 içerisinde iPad Pro izleri!

Haber Editörü
Teknoloji dünyasının en değerleri şirketi Apple, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır 12.9-inç boyutlu iPad Pro modeliyle gündeme geliyor. iOS 9'un kodlarında geliştirici Steve Troughton Smith tarafından bulunan bir sanal klavye ise, iPad Pro için önemli bir ipucu oluşturuyor.
Steve Troughton Smith'in iOS 9 kodlarında bulduğu klavye, (Görsel üstte) mevcut 9.7-inç'lik iPad'lere uymayacak bir genişlik taşıyor. Bu nedenle de herkesin aklına ilk olarak hakkında önemli kanıtlar (Tablet için çıkan kılfılar vb.) bulunan iPad Pro geliyor.
Şimdiye kadar öğrenilen bilgilere göre 12.9-inç basınca duyarlı Force Touch dokunmatik ekran, NFC kablosuz bağlantı teknolojisi, Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak stylus kalem ve düşük bir olasılık olarak 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan USB-C portu gibi özelliklere sahip olabileceği düşünülen iPad Pro, ayrıca ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla da (AgNW) karşımıza çıkabilir.
Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söylenirken, Apple'ın bu panel teknolojisinin seri üretimi için LG Display, Japan Display ve Samsung Display gibi devlerle de aktif olarak iletişimi içerisinde olduğunu belirtiyor.
Bu yıl bitmeden düşük bir ihtimal de olsa iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile beraber resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iPad Pro, iOS 9'a eklenen çoklu görev özelliğiye de büyük ekranda çok daha fazla verim vaat ediyor.
https://twitter.com/stroughtonsmith/status/610395503898034176 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada klavye niyle ingilizceye dondu forumda ne sacma bir sitedir ya
Bu konunu herhangi bir garantisi yok. Ayrıca iPad Pro'nun boyutları açısından nasıl bir taşınabilirlik sunacağı da belli değil. Kişisel olarak tasarım işleriyle uğraşmayacaksanız ya da profesyonel fotoğrafçı değilseniz 9.7-inç iPad fazlasıyla yeterli :)