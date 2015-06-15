iOS 9 içerisinde iPad Pro izleri!

Teknoloji dünyasının en değerleri şirketi Apple, hatırlayacağınız üzere uzun zamandır 12.9-inç boyutlu iPad Pro modeliyle gündeme geliyor. iOS 9'un kodlarında geliştirici Steve Troughton Smith tarafından bulunan bir sanal klavye ise, iPad Pro için önemli bir ipucu oluşturuyor.

Steve Troughton Smith'in iOS 9 kodlarında bulduğu klavye, (Görsel üstte) mevcut 9.7-inç'lik iPad'lere uymayacak bir genişlik taşıyor. Bu nedenle de herkesin aklına ilk olarak hakkında önemli kanıtlar (Tablet için çıkan kılfılar vb.) bulunan iPad Pro geliyor.

Şimdiye kadar öğrenilen bilgilere göre 12.9-inç basınca duyarlı Force Touch dokunmatik ekran, NFC kablosuz bağlantı teknolojisi, Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak stylus kalem ve düşük bir olasılık olarak 12-inçlik Retina Macbook'da da kullanılan USB-C portu gibi özelliklere sahip olabileceği düşünülen iPad Pro, ayrıca ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla da (AgNW) karşımıza çıkabilir.

Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söylenirken, Apple'ın bu panel teknolojisinin seri üretimi için LG Display, Japan Display ve Samsung Display gibi devlerle de aktif olarak iletişimi içerisinde olduğunu belirtiyor.

Bu yıl bitmeden düşük bir ihtimal de olsa iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile beraber resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen iPad Pro, iOS 9'a eklenen çoklu görev özelliğiye de büyük ekranda çok daha fazla verim vaat ediyor.

https://twitter.com/stroughtonsmith/status/610395503898034176