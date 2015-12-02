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iOS 9 kullanım oranı, son iki yılın Android sürümleri toplamından daha yüksek

Akıllı cihaz sahiplerinin satış sonrası cihaz üreticilerinden en büyük beklentisi güncelleme. Bu odakta Kasım ayı sonu itibariyle gerçekleşen rakamlar, Android adına ciddi bir dezavantaj olduğunu orta
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Akıllı telefon üreticisi markalar için sağladıkları güncelleme desteği, bir çok kullanıcının son dönemde cihaz satın alma aşamasındaki tercihlerinde etkin rol oynuyor. iOS platformunun, tek başlı yapı sayesinde güncellemeleri çok eski cihazlara bile hızlı bir şekilde sunması bu odakta Apple’ın gücünü ciddi anlamda yükseltiyor. Android cephesinde ise atılan adımlar henüz takdire değer bir sonuç üretebilmiş değil.
iOS 9 kullanım oranı, son iki yılın Android sürümleri toplamından daha yüksek
 

Apple’ın iOS 9 için açıkladığı rakamlara göre güncel sürümün kullanım oranı %70 seviysine ulaşmış durumda. Geçen yılki iOS 8 ise %22’de. Daha eski sürümler ise %8 gibi çok küçük bir dilimi temsil ediyor.

Android tarafındaysa son iki yılın sürümlerinin kullanım oranları toplamı, %70 seviyesine yaklaşamıyor ne yazık ki. Android 4.4 KitKat %37,8, 5.0 Lollipop %25,6, 6.0 Marshmallow ise %0,3 seviyesinde.

Apple %70’lik bir dilim ile en güncel sürümüne kullanım yaygınlığı kazandırabilmişken Android için en güncel sürümün %0,3 seviyesinde kalması epey can sıkıcı aslında. Üstelik bu rakamlara Custom ROM kullanım istatistiklerinin de dahil olduğu bilgisini verelim.

Düşünün 2011 yılında tanıtılan iPhone 4s iOS 9 ile çalışabilirken 2012 yılında pazara çıkan Galaxy S3, Android 4.3 JellyBean güncellemesinde kalmış durumda. Mesela Android One projesi bu odakta ciddi bir açığı kapatabilir ancak üreticilerin donanımsal ölçekte sunamadığı özelleştirilebilirlik açığını yazılımsal anlamda çözme isteğinden vazgeçmekte pek istekli olmayacağını da tahmin etmek pek güç değil. Samsung gibi mobil dünyadaki aktif isimlerin kendi yonga setlerini üretmek istemesinin altında yatan etkenlerden birisi de zaten bu.

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Das Boot 3 yıl en beğenilen
iOS 9 şuan kaç farklı modelde çalışıyor? 5 mi 6 mı? Android ise, ekosisteminde büyüğüyle küçüğüyle yüzlerce üreticinin binlerce modelinde kullanılıyor. Kalkıp 5-6 cihaz için verilen güncelleme desteği ile binlerce farklı cihazın kullandığı işletim sistemindeki güncelleme desteğini karşılaştırmak saçma olur.

Edit: İmla hatası.
iOS 9 şuan kaç farklı modelde çalışıyor? 5 mi 6 mı? Android ise, ekosisteminde büyüğüyle küçüğüyle yüzlerce üreticinin binlerce modelinde kullanılıyor. Kalkıp...
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Das Boot 3 yıl
Biri iphone 4s'in Ios 9 performansınınin videosunu koysun su konuya da üstteki Apple fan boyları sussun. Zira telefondayim musait değilim. Sanki ilk çıktığı performansta çalışıyor iPhone 4s.

Ergen ergen yorum atanları kale almıyorum. Mantıklı düşünceleri olan bu mesajımı cevaplayabilir.
Biri iphone 4s'in Ios 9 performansınınin videosunu koysun su konuya da üstteki Apple fan boyları sussun. Zira telefondayim musait değilim. Sanki ilk çıktığı pe...
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SERDARbdrm 3 yıl Guest_976545
1myst
Gelmiş yine binlerce TL para verdikleri telefonlarının kısa sürede yazılım desteği kesilmesini savunan Android severler.

Devam devam. Hepiniz hep bir ağızdan bağırın ama o iki üç cihazda diğerleri yüzlerce cihazda kullanılıyor deyin.

iPhone 4S'e rakip olarak her üretici farklı bir rakip çıkardı ve her üretici rakip olarak BİR telefon çıkardı.

Üretici: Apple
iPhone 4S
Tarih: 2011 Ekim - 2015 Aralık oldu hala yaşıyor (iOS9 güncellemesini aldı.)


Rakipleri

Rakip-1
Üretici: Samsung
Samsung Galaxy S3
Tarih: 2012 Mayıs - 2014 Şubat Öldü (Android 4.3 güncellemesini geciktirerek verdi. 512mb ramli telefonlar için optimize edilmiş Android 4.4 Kitkat güncellemesini ram yetersizliği sebebiyle verilmedi.)
mobile.donanimhaber.com/...

Rakip-2
Üretici: Sony
Sony Xperia S
Tarih: 2012 Şubat - 2013 Mayıs (Android 4.1.2 güncellemesini aldı ve öldü.)

Rakip-3
Üretici: HTC
HTC One X
Tarih: 2012 Mayıs - 2013 Ağustos (Android 4.2.2 güncellemesini aldı ve öldü.)

Binlerce yüzlerce rakibi yoktu. Popüler olan amiral gemisi 3 rakibi vardı. Burada amiral gemisi yani üst seviye telefonların güncelleme geçmişinden bahsediyoruz. Giriş - Orta seviye telefonlar konumuz değiller. Çünkü bu sınıfa giren Android telefonların fiyatları da ona göre belirleniyor. Yani Amiral gemisi Android telefonlara göre daha ucuzlar ve hep yeni güncellemelerin üst seviye telefonlara gelmesini kullanıcılar bekler bunun için fazladan para da ödemiştir ve üreticilerde üst seviye telefonlara güncelleme konusunda öncelik tanırlar.

Tablodan görülebileceği üzere iPhone 4S'in onlarca, yüzlerce, binlerce rakibi yoktur. 3 rakibi vardı. 3 rakibinin durumuna baktığımızda hepsininde güncelleme desteğinin yıllar önce kesildiğini görüyoruz. Fakat iPhone 4S hala yaşıyor!

Harika yazmissin, eline saglik. Ama yazini daha ileri goturup, daha trajikomik ornek vereyim.

GOOGLE GALAXY NEXUS
CIKIS TARIHI: 19.10 2011 OS:4.0
OLUM TARIHI: 31.10.2013 OS:4.3

Google kendi telefonlarina bile gincelleme vermiyor. Bu probleme acilen bir cozum gelmezse ben dahil tum android severleri alternatiflere yonlendirecek.
1mystGelmiş yine binlerce TL para verdikleri telefonlarının kısa sürede yazılım desteği kesilmesini savunan Android severler.Deva...
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FlyingUnderpants 3 yıl
Haber çarpıcı.
Bu konuyu doğrular nitelikte bir başka örnek var. O da Nexus programı.
Google saf Android dedi, uzun süreler güncelleme dedi ama gelin görün ki iki senelik Nexus lar güncelleme almadı.
Demek ki eko sistemin başındaki Google amca da uzun yıllar güncelleme işini istemiyor. O halde diğerleri niye yapsın.
Android sisteminin kanayan yarasıdır güncelleme olayı.
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Patren 3 yıl
samsungda artık en az s6 note 5 3 yıl güncelleme desteği vermeli
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ioz 3 yıl
android ile ios kullanımını bu şekilde karşılaştırmanın mantığı nedir?

PARA/SPONSOR/REKLAM dışında tabiki

bence hiç bir şey. nedenine gelirsek

apple telefon ve işletim sistemini kendi üretiyor herşey kendi ellerinde ve şu durumda toplamda 4-5 cihaz için üretilen kapalı IOS

google yazılım üretiyor telefon üreticileri bu yazılımı kendilerine göre özelleştirip kendi ürettikleri cihazlarla satıyorlar. yüzlerce değişik cihazda ve yine benzer sayılardaki özelleştirmelerle çalışan yazılım.

IOS kullanıcısının en büyük derdi batarya değilmidir? insanların cebinde şarj aleti gezdiriyor. peki apple ne yaptı cihazda büyüdü ama batarya derdi yine aynı şimdi 3.5 luk yuvayı değiştirecekmiş niye daha ince cihaz yapmak için. bi sorun insanlar daha ince cihazmı istiyor yoksa BÜYÜK BATARYA mı?

androiddeki durum için ben androidone ile bu telfon üreticilerindeki keyfiyeti ortadan kaldırabilir diye düşünüyordum ancak bunu telefona yüklemek yine üretici keyfiyetinde. umarım gelecekte androidone her cihaza yüklecek bir yapıya kavuşursa o zaman görmek lazım durum ne diye?

ve ancak o zaman bu karşılaştırmanın yapılması mantıklı bir olabilir.
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BekirTemel 3 yıl
memnuniyet de bu derece yüksek mi peki? Bence değil
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gcb1903 3 yıl
i5s kullanan adamım. ios 9 geçtim geri döndüm.
Ha zenfone 6 lolipop yükledim 442 sürüme geri döndüm.
Şuan bir tek Xperia z3c ile güncellemede sıkıntı yaşamıyorum.
Demem o ki bana yıllarca güncelleme verip telefonu bozacağına bir iki yıl ver adam gibi ver. Telefon şaşırmasın. Hatalar vermesin.
1 gün gitmez oldu güncellemeden sonra napıyım öyle güncellemeyi.
Ama siz alın tabi sadece elma almayın 3 bin verip androidde alın ki geçen senenin modellerini de biz çoooook ucuza rahat rahat alalım.
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Gürbüz G 3 yıl
Güncelleme alıyorda ne oluyor? İPhone 4S, 5, 5S ve hatta iPhone 6 ios 9 ile birlikte yerlerde sürünüyor. Forumdaki İos ana konusuna girin de bakın.

İnsanlardaki güncelleme merakını anlamış değilim. Stabil olsun da güncelleme almasın.
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7Mhz 3 yıl
ios9 sonrası 4s'i kaç defa yere fırlattığımı hatırlamıyorum. Allah'ı var sağlam telefonmuş :)
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black_fps 3 yıl
sadece google'ın nexus cihazları ile karşılaştırma yapsınlar bakalım birde ne sonuç çıkacak
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esmerbuyucu 3 yıl black_fps
Nexus cihazlar Android cihazların sadece küçük bir kısmını temsil ediyor.
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tuncay altuntoprak 3 yıl
adamlar güncelleme yaparak ipad mini nin içine ettiler. hiç güncelleme vermesin daha iyiydi. sattım gitti ipad. kurtuldum.
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maximus8282 3 yıl
Bu da Apple'ın güncelleştirmelere ve müüncellşterilere vediği değeri gösterir. Diğer markalar da güncelleme desteğini uzun tutmalılar yoksa Apple 4000 TL olan telefon fiyatlarını 5000'de yapar. Rekabeti artırsınlar azıcık. Bir sürü firma var ve buna rağmen güncelleme desteği çok az. Apple bunu tek başına yapıyor. Google şart koşsun en az 3 ana güncelleme verin yoksa androidi size kullandırtmam desin, sözleşme yapsın.
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Das Boot 3 yıl
Biri iphone 4s'in Ios 9 performansınınin videosunu koysun su konuya da üstteki Apple fan boyları sussun. Zira telefondayim musait değilim. Sanki ilk çıktığı performansta çalışıyor iPhone 4s.

Ergen ergen yorum atanları kale almıyorum. Mantıklı düşünceleri olan bu mesajımı cevaplayabilir.
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