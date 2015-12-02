iOS 9 kullanım oranı, son iki yılın Android sürümleri toplamından daha yüksek

Akıllı telefon üreticisi markalar için sağladıkları güncelleme desteği, bir çok kullanıcının son dönemde cihaz satın alma aşamasındaki tercihlerinde etkin rol oynuyor. iOS platformunun, tek başlı yapı sayesinde güncellemeleri çok eski cihazlara bile hızlı bir şekilde sunması bu odakta Apple’ın gücünü ciddi anlamda yükseltiyor. Android cephesinde ise atılan adımlar henüz takdire değer bir sonuç üretebilmiş değil.

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Apple’ın iOS 9 için açıkladığı rakamlara göre güncel sürümün kullanım oranı %70 seviysine ulaşmış durumda. Geçen yılki iOS 8 ise %22’de. Daha eski sürümler ise %8 gibi çok küçük bir dilimi temsil ediyor.Android tarafındaysa son iki yılın sürümlerinin kullanım oranları toplamı, %70 seviyesine yaklaşamıyor ne yazık ki. Android 4.4 KitKat %37,8, 5.0 Lollipop %25,6, 6.0 Marshmallow ise %0,3 seviyesinde.Apple %70’lik bir dilim ile en güncel sürümüne kullanım yaygınlığı kazandırabilmişken Android için en güncel sürümün %0,3 seviyesinde kalması epey can sıkıcı aslında. Üstelik bu rakamlara Custom ROM kullanım istatistiklerinin de dahil olduğu bilgisini verelim.Düşünün 2011 yılında tanıtılan iPhone 4s iOS 9 ile çalışabilirken 2012 yılında pazara çıkan Galaxy S3, Android 4.3 JellyBean güncellemesinde kalmış durumda. Mesela Android One projesi bu odakta ciddi bir açığı kapatabilir ancak üreticilerin donanımsal ölçekte sunamadığı özelleştirilebilirlik açığını yazılımsal anlamda çözme isteğinden vazgeçmekte pek istekli olmayacağını da tahmin etmek pek güç değil. Samsung gibi mobil dünyadaki aktif isimlerin kendi yonga setlerini üretmek istemesinin altında yatan etkenlerden birisi de zaten bu.