iOS Cihaz Aktivasyon sisteminin durum bilgisini takip edin

iOS 7'nin, yayınladığı ilk gün tüm dünyada birçok kullanıcıya saç baş yoldurtması ve cihazların aktivasyonunda sıkıntıların yaşanmasından sonra Apple, servislerinin çalışma durumuyla ilgili bilgi verdiği sayfasına "iOS Cihaz Aktivasyon" bölümünü de ekledi.

Bundan böyle kullanıcılar Apple'ın sayfasından iOS Cihaz Aktivasyonu sunucularında yaşanabilecek çalışmama ya da yoğunluk durumlarından bilgi alabilecekler. Bu sayede kullanıcılar, sunuculardaki herhangi bir sıkıntı olduğunda cihazlarını aktifleştirmek için boş yere saatlerini harcamamış olacak.

Apple'ın servisleri, mağazaları ve iCloud hizmetiyle bağlantılı sunucularındaki durumları gösteren sistem durum destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.