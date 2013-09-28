Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS Cihaz Aktivasyon sisteminin durum bilgisini takip edin

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
369
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS Cihaz Aktivasyon sisteminin durum bilgisini takip edin
Tam Boyutta Gör

iOS 7'nin, yayınladığı ilk gün tüm dünyada birçok kullanıcıya saç baş yoldurtması ve cihazların aktivasyonunda sıkıntıların yaşanmasından sonra Apple, servislerinin çalışma durumuyla ilgili bilgi verdiği sayfasına "iOS Cihaz Aktivasyon" bölümünü de ekledi.

Bundan böyle kullanıcılar Apple'ın sayfasından iOS Cihaz Aktivasyonu sunucularında yaşanabilecek çalışmama ya da yoğunluk durumlarından bilgi alabilecekler. Bu sayede kullanıcılar, sunuculardaki herhangi bir sıkıntı olduğunda cihazlarını aktifleştirmek için boş yere saatlerini harcamamış olacak.

Apple'ın servisleri, mağazaları ve iCloud hizmetiyle bağlantılı sunucularındaki durumları gösteren sistem durum destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GokhanMaths 6 yıl
Apple ın en iyi yaptığı iş sorunu atlamadan çözüm üretmesi
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD Radeon R9 290X ve yeni nesil teknolojiler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim