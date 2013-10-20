iOS cihazları Mac ve Windows bilgisayarlara harici ekran olarak atayan yeni uygulama: Air Display 2

iOS 6 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak Avatron tarafından geliştirilen uygulamalardan Air Display'in 2 versiyonu kullanıma sunuldu.





iOS işletim sistemli cihazların, Windows ve Mac bilgisayar sistemlerine kablosuz (Wi-Fi ile) olarak bağlanmasını sağlayan ve bu cihazların ikinci harici ekran olarak kullanılmasına izin veren Air Display 2, yeni versiyonuyla eskiye oranla çok daha kolay kurulum sağlıyor, daha hızlı çalışıyor ve Mac sistemlere özel olarak aynı anda dört farklı iOS cihaza birden görüntü aktarabiliyor. Retina ekranlara destek verdiği belirtilen uygulama, ayrıca dahili klavyesi ve dokunmatik fare kontrol yüzeyiyle de bilgisayarların kontrol edilmesi gibi oldukça faydalı bir işlevi de yerine getirebiliyor.





8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Air Display 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id705578162?mt=8