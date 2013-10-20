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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS cihazları Mac ve Windows bilgisayarlara harici ekran olarak atayan yeni uygulama: Air Display 2

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS cihazları Mac ve Windows bilgisayarlara harici ekran olarak atayan yeni uygulama: Air Display 2
iOS 6 ve üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak Avatron tarafından geliştirilen uygulamalardan Air Display'in 2 versiyonu kullanıma sunuldu. 

iOS işletim sistemli cihazların, Windows ve Mac bilgisayar sistemlerine kablosuz (Wi-Fi ile) olarak bağlanmasını sağlayan ve bu cihazların ikinci harici ekran olarak kullanılmasına izin veren Air Display 2, yeni versiyonuyla eskiye oranla çok daha kolay kurulum sağlıyor, daha hızlı çalışıyor ve Mac sistemlere özel olarak aynı anda dört farklı iOS cihaza birden görüntü aktarabiliyor. Retina ekranlara destek verdiği belirtilen uygulama, ayrıca dahili klavyesi ve dokunmatik fare kontrol yüzeyiyle de bilgisayarların kontrol edilmesi gibi oldukça faydalı bir işlevi de yerine getirebiliyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen Air Display 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id705578162?mt=8 Yorum Yaz
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fotofrank 6 yıl
İphone için teamviewerdan daha kalitelisi var.

Desktop Connect.

bilgisayara ve telefona gerekli uygulamaları yükledikten sonra mail hesabı ve şifreyle giriş yapabiliyorsunuz. Aynı ağdaki makinaya bağlanacaksanız şifre girneden direkt bilgisayarı görüyor.

Deneyin göreceksiniz
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Kadir59 6 yıl
Zuhahah süper taktik:))) bizim milletten korkulur:)
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halog 6 yıl
TeamViewer varken alınır aplikasyon değil.
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multiTYRT 6 yıl
Uygulama çok iyi ancak ben bir grafik tasarımcı olsam işimi görecek kadar iPad alıp bu uygulamayı kullanacağıma gider 4K bir monitör alırdım
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savasserter 6 yıl
Çok faydalı bir uygulama olmuş. Çoklu ekranlarda çalışan grafikerlerin ve programcıların çok işine yarayacaktır. Android de bu işi yapan uygulama varmı ?
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The Catalyst 6 yıl
tam almayı düşünüyordum @Kadir59 un mesajını gördüm beni hatadan döndürdü.
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Kadir59 6 yıl
Sırf meraktan şimdi alıp deniyorum :)
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Kadir59 6 yıl
Satın alıp denedim 5 para etmez.Sizde alıp paranıza boşa çarçur etmeyin.
Ben iphonedaji goruntuyu pc ye aktarıyo sanıyodum tar tersi..TeamViwer gibi pc görüntüsünü telefona aktarıyor.
Hadi kalın salıcakla gitti 10 lira meraktan :)
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