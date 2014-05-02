iOS destekli fotoğraf uygulaması PhotoToaster indirme girdi

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için East Coast Pixels tarafından hazırlanan fotoğraf temelli uygulamalardan PhotoToaster, artık daha ucuza elde edilebiliyor.





Sade arayüzüyle bünyesinde 60 farklı efekt, 80 farklı hızlı düzenleme seçeneği, 26 adet canlı kontrol çubuğu, 45 çerçeve ile 20 yaratıcı doku barındıran ve bu sayede eklenen fotoğrafları olduğundan çok daha iyi hale getirebilen PhotoToaster, özellikle tahribatsız (Geriye çevrilebilir) düzenleme desteğiyle dikkat çekiyor ve belirtildiği kadarıyla oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor. Uygulama paylaşma noktasında ise farklı sosyal medya platformunlarına aktarma yapabiliyor.





Daha önce 6,49 TL fiyat etiketiyle satılan PhotoToaster uygulamasına an itibariyle buradan 1,99 TL'ye ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id433671262?mt=8