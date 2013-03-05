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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Google Maps güncellendi

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için Google Maps güncellendi

Apple'in iOS 6'da kendi harita uygulamasına yer vermesinden sonra Google tarafından geçtiğimiz aralık ayında App Store üzerinden ayrı bir uygulama olarak yayınlanan iOS için Google Maps, ilk büyük güncellemesini aldı. 

Kullanıcıların Google hesaplarındaki kişiler üzerinden arama yapabilme ve popüler yerel mekânlar için hızlı arama desteğiyle öne çıkan güncelleme, ayrıca uygulamayı daha güvenilir ve sistemle uyumlu hale getirirken, çeşitli sorun gidermelerini de içeriyor.

iOS için Google Maps 1.1 güncellemesinin getirdiği yenilikler şöyle:

  • İsme göre Google Rehber üzerindeki kayıtlarda arama yapabilme
  • Restoran, Bar, Kafeler, Benzin İstasyonları gibi popüler yerel mekânlar için hızlı arama yapabilme
  • Mesafe ölçüleri için km ya da mil birimleri arasında secim yapabilme

Ülkemizde hala (evet yanlış okumadınız hala) yayınlanmayan uygulamanın App Store ABD'deki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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korayalttantire 6 yıl
Jailbreak'li ios 6 ipad'e bir şekilde yükleyemez miyiz? vShare'de var ama ipad için olan değil.
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londoner23 6 yıl
kaydadeğer bi güncelleme değil bence...
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