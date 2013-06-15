iOS için LINE tema ve uygulama içi tarayıcı desteği ile güncellendi

Asya bölgesinde yoğun olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan LINE, iOS sürümünde önemli bir güncelleme aldı.





Güncellemede uygulamaya Portekizce, İtalyanca ve Almanca dil desteği eklendi. Ayrıca uygulamada ihtiyaç hissedilen gömülü bir tarayıcı da güncellemede yerini aldı. Bundan sonra mesajlardaki linkler doğrudan uygulama içinde açılabilecek.





Ayrıca ana temaya ek olarak ikinci bir tema seçeneği, sohbet odasında paylaşılan tüm fotoğrafların görülebildiği menü de güncellemede sunuluyor.







