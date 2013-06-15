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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için LINE tema ve uygulama içi tarayıcı desteği ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS için LINE tema ve uygulama içi tarayıcı desteği ile güncellendi
Asya bölgesinde yoğun olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisi olan LINE, iOS sürümünde önemli bir güncelleme aldı.

Güncellemede uygulamaya Portekizce, İtalyanca ve Almanca dil desteği eklendi. Ayrıca uygulamada ihtiyaç hissedilen gömülü bir tarayıcı da güncellemede yerini aldı. Bundan sonra mesajlardaki linkler doğrudan uygulama içinde açılabilecek.

Ayrıca ana temaya ek olarak ikinci bir tema seçeneği, sohbet odasında paylaşılan tüm fotoğrafların görülebildiği menü de güncellemede sunuluyor.



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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
keşke resimede line'ın ios versiyonunun resmini koysaydınız wp ne alaka?
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SHERQUAN 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

keşke resimede line'ın ios versiyonunun resmini koysaydınız wp ne alaka?

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Zenci Forvet 6 yıl
iOS için haber yapıp WP modeli koymayı kim düşündüyse helal.
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Geçen bir haberde görmüştüm. Japonya'da bayağı bir kişi LINE uygulamasına geçti işte daha kullanışlı falan olduğu için. Doğruluğu varmış demek ki.
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akmac 6 yıl ugurcankorkmaz
ugurcankorkmaz

Geçen bir haberde görmüştüm. Japonya'da bayağı bir kişi LINE uygulamasına geçti işte daha kullanışlı falan olduğu için. Doğruluğu varmış demek ki.

Google+, Facebook gibi. Google+ çok daha iyi olmasına rağmen kimse kullanmıyor.

İlk olmak her zaman önemlidir, insanlar alışkanlıklarını kolay değiştiremiyor.
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regaibyigit. 6 yıl en beğenilen
keşke resimede line'ın ios versiyonunun resmini koysaydınız wp ne alaka?
1 Yanıt Yanıtla +6
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SHERQUAN 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

keşke resimede line'ın ios versiyonunun resmini koysaydınız wp ne alaka?

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