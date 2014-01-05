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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Remote Mouse uygulaması ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Remote Mouse uygulaması ücretsiz yapıldı
iOS 5.0 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Remote Mouse uygulaması artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Kişilerin Windows 7, XP, Vista ve Mac OSX 10.5+ işletim sistemine sahip bilgisayarları için fare görevi gören ve iOS cihazların dokunmatik ekranları üzerinden kullanışlı bir yapı ortaya koyan Remote Mouse, üzerinde medya kontrol noktasında faydalı bir bölüm taşıyor ve ctrl, alt, esc ve delete gibi faydalı kısayolları da hızlı bir şekilde sunabiliyor. Bilgisayarlar ile Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kuran uygulama, geniş kişiselleştirme seçeneklerini de sahip.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Remote Mouse uygulamasına an itibariyle buradan ve buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id380450781?mt=8 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
ben bu uygulamayı bilgisayarıma yükledim ama kaldıramıyorum yanı proğramlar bölümünden kaldırdım ama sag alt kösede durmadan açılıyo napmam lazım bilgi verebilirmisiniz ?
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Kurabiyee Canavari 5 yıl
Artık paralı :)
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Hadnazzar 5 yıl CanTnçr
Sh@rKs-PoWeR







 

iOS 5.0 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Remote Mouse uygulaması artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.



Kişilerin Windows 7, XP, Vista ve Mac OSX 10.5+ işletim sistemine sahip bilgisayarları için fare görevi gören ve iOS cihazların dokunmatik ekranları üzerinden kullanışlı bir yapı ortaya koyan Remote Mouse, üzerinde medya kontrol noktasında faydalı bir bölüm taşıyor ve ctrl, alt, esc ve delete gibi faydalı kısayolları da hızlı bir şekilde sunabiliyor. Bilgisayarlar ile Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak bağlantı kuran uygulama, geniş kişiselleştirme seçeneklerini de sahip.



Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Remote Mouse uygulamasına an itibariyle buradan ve buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.




teşekkürler
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Te Amo Querido 5 yıl
tşkl
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GunslingeR085 5 yıl
Güzel bi uygulama
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W.A.S.P 5 yıl
idare edeer
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