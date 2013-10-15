iOS için Sparrow, iOS 7 desteğiyle güncellendi

Temmuz 2012'de Google'ın satın aldığı iOS için geliştirilmiş mail istemcilerinden Sparrow, geçtiğimiz aralık ayından bu yana ilk defa güncellendi.

Yayınlanan bu güncelleme, temelde iOS 7 ile uyumluluğun arttırılmasını esas alıyor. Güncelleme sayesinde bazı iOS 7 kullanıcılarının karşılaştığı uygulama kapanması sorununu giderirken, ayrıca uygulamanın logosu iOS 7'nin tasarım çizgileriyle benzer şekilde daha sade ve düz bir hale kavuşmuş.

Sparrow'un App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: