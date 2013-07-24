iOS için VLC medya oynatıcısı 2.0.2 sürümüne güncellendi

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde Apple App Store bünyesine geri dönen VLC medya oynatıcısı, iOS için 2.0.2 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda MPEG ses çözme, bulut depolama servisi Dropbox, navigasyon ve VoiceOver özellikleri eklenen VLC medya oynatıcısının ara yüzü üzerinde de birçok düzeltme ve düzenleme yapılmış durumda. Farklı diller için altyazı desteğine de kavuşan uygulama, ayrıca birçok hata ve aksaklıktan da kurtuluyor.

Yayınlayan yeni güncelleme ile beraber VLC medya oynatıcısına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id650377962?mt=8