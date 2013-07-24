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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için VLC medya oynatıcısı 2.0.2 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için VLC medya oynatıcısı 2.0.2 sürümüne güncellendi
Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz günlerde Apple App Store bünyesine geri dönen VLC medya oynatıcısı, iOS için 2.0.2 sürümüne güncellendi.
Kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda MPEG ses çözme, bulut depolama servisi Dropbox, navigasyon ve VoiceOver özellikleri eklenen VLC medya oynatıcısının ara yüzü üzerinde de birçok düzeltme ve düzenleme yapılmış durumda. Farklı diller için altyazı desteğine de kavuşan uygulama, ayrıca birçok hata ve aksaklıktan da kurtuluyor.
Yayınlayan yeni güncelleme ile beraber VLC medya oynatıcısına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id650377962?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
$developer; 6 yıl
ios'ta bence vasat bir player, ipad 3'te 720p video aşırı derecede donarak oynatıyor.
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Cengiz Elektronik 6 yıl
Oldu Canım.
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