iOS için YouTube, iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu

Apple'ın 2007'den bu yana yerleşik olarak gelen YouTube uygulamasını iOS 6'dan itibaren sistemden çıkarmasından sonra Google tarafından geliştirilerek App Store'dan yayınlanan YouTube uygulaması, sonunda iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu.

Yayınlanan son güncelleme ile birlikte YouTube uygulaması, iPad'e özel arayüze sahip olup, iPhone 5'in 1136x640 piksellik ekranıyla uyumlu hale gelirken; ayrıca AirPlay desteği ve daha gelişmiş çalma listesi oynatımı özelliklerine de kavuştu.

YouTube uygulamasının son haline App Store'un güncellemeler bölümünden ulaşabilirsiniz.