iOS için YouTube, iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu

Haber Editörü
Apple'ın 2007'den bu yana yerleşik olarak gelen YouTube uygulamasını iOS 6'dan itibaren sistemden çıkarmasından sonra Google tarafından geliştirilerek App Store'dan yayınlanan YouTube uygulaması, sonunda iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu.
Yayınlanan son güncelleme ile birlikte YouTube uygulaması, iPad'e özel arayüze sahip olup, iPhone 5'in 1136x640 piksellik ekranıyla uyumlu hale gelirken; ayrıca AirPlay desteği ve daha gelişmiş çalma listesi oynatımı özelliklerine de kavuştu.
YouTube uygulamasının son haline App Store'un güncellemeler bölümünden ulaşabilirsiniz.
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sanki videoları daha hızlı yüklüyor gibi
Ağ ayarlarını sıfırladım
Modem resetledim
Safari üzerindende açılmıyor bilgisi olan lütfen yardım etsin
Arkadaşlar wifi üzerinden açılmayan videolar olduğunda ayarlardan safariye girip tarihçe ve verileri sil yapınca açılmaya başladı
Fırsat bu fırsat ,kendinize sebep aramak,bahane uydurmak için kaçırmayın.
Hatta Apple ın eski sisteme gömdüğünden daha mükemmel .
Hemen hemen Android versiyonu ile aynı.
Wifi ve 3G her ikisi ile denedim ,seçtiğiniz videoyu şak diye açıyor,oynatmaya başlıyor.Herhangi bir takılma ,yok.
Eskisinde hep sinir olurdum,Neden Android versiyonunda oduğu gibi ,aynı anda hem videoları izleyip,hemde yorumları okuyamıyorum diye.
Benzer videoları ,Yorumları,Video hakkında,upload eden hakkında bilgi almak,aynı anda tek sayfada video izlerken bunları yapabilmek güzel.
Şuana kadar Android deki versiyona göre temel bir eksiği var.
Oda,
3G data bağlantısını kullanırken ,video yu HD veya QHD yapılamıyor.Bu seçenek android versiyonunda video yu izlerken sol alt köşede mevcut.
Bunda öyle bir seçenek yok.Ayarlarında da çözünürlükle ilgili bir sekmede göremedim.
Android deki youtube da olduğu gibi çektiğimiz videoları ,IOS un çalışma prensibinden dolayı direkt youtube programından galeriyi açıp video upload yapamıyoruz.
İphone dan ,
Youtube a video yüklemek isterseniz,eskisi gibi ,Galeriyi açıp upload etmek istediğiniz videoyu sectikten sonra ,paylaş sekmesinden,
(Burada daki bahsi geçen Google un Apple store de sunduğu Youtube seçenegini vermiyor zaten)
youtube secenegini secip youtube hesabınız ile girmeniz yeterli.