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iOS için YouTube, iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için YouTube, iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu
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Apple'ın 2007'den bu yana yerleşik olarak gelen YouTube uygulamasını iOS 6'dan itibaren sistemden çıkarmasından sonra Google tarafından geliştirilerek App Store'dan yayınlanan YouTube uygulaması, sonunda iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu.

Yayınlanan son güncelleme ile birlikte YouTube uygulaması, iPad'e özel arayüze sahip olup, iPhone 5'in 1136x640 piksellik ekranıyla uyumlu hale gelirken; ayrıca AirPlay desteği ve daha gelişmiş çalma listesi oynatımı özelliklerine de kavuştu.

YouTube uygulamasının son haline App Store'un güncellemeler bölümünden ulaşabilirsiniz.

iOS için YouTube, iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu
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iOS için YouTube, iPad ve iPhone 5 desteğine kavuştu
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DH Misafiri 5 yıl
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DH Misafiri 5 yıl
Playtube neden.....iki gündür playtube deki videoları açamıyorum yüklü olanlarda net varken kendiliğinden silindi gerisini ben sildim baya uğraştım ama açılmıyor lütfen sınavlar yakın oradan dersler dinliyordum .....
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dark-knight 6 yıl
iPadden jasmine i silip bu uygulamaya geçtim temelli
sanki videoları daha hızlı yüklüyor gibi
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KinZhull 6 yıl
Wifi ile videoların açılmaması hatasına çözüm bulabilen oldumu acaba
Ağ ayarlarını sıfırladım
Modem resetledim

Safari üzerindende açılmıyor bilgisi olan lütfen yardım etsin
1 Yanıt Yanıtla
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KinZhull 6 yıl KinZhull
KinZhull
Wifi ile videoların açılmaması hatasına çözüm bulabilen oldumu acaba
Ağ ayarlarını sıfırladım
Modem resetledim

Safari üzerindende açılmıyor bilgisi olan lütfen yardım etsin

Arkadaşlar wifi üzerinden açılmayan videolar olduğunda ayarlardan safariye girip tarihçe ve verileri sil yapınca açılmaya başladı
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fue1959 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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greenleafffff 6 yıl
Yahu arkadaşlar , kim dedi size Iphone 5 Youtube uygulaması için sattığımı , uzun zamandır bekliyordum , gelmedi , whatsapp gibi , whatsapp geldi bu sefer youtube du tek eksik oda geldi , üzüldüm yani
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MaSSive 6 yıl
İyiki birisi çıkıp bir laf attı ortaya,

Fırsat bu fırsat ,kendinize sebep aramak,bahane uydurmak için kaçırmayın.
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MaSSive 6 yıl
Diğerleri gibi ,hiç yoktan iyidir dediklerimizden,Kat Kat iyi,

Hatta Apple ın eski sisteme gömdüğünden daha mükemmel .
Hemen hemen Android versiyonu ile aynı.

Wifi ve 3G her ikisi ile denedim ,seçtiğiniz videoyu şak diye açıyor,oynatmaya başlıyor.Herhangi bir takılma ,yok.

Eskisinde hep sinir olurdum,Neden Android versiyonunda oduğu gibi ,aynı anda hem videoları izleyip,hemde yorumları okuyamıyorum diye.
Benzer videoları ,Yorumları,Video hakkında,upload eden hakkında bilgi almak,aynı anda tek sayfada video izlerken bunları yapabilmek güzel.

Şuana kadar Android deki versiyona göre temel bir eksiği var.

Oda,

3G data bağlantısını kullanırken ,video yu HD veya QHD yapılamıyor.Bu seçenek android versiyonunda video yu izlerken sol alt köşede mevcut.

Bunda öyle bir seçenek yok.Ayarlarında da çözünürlükle ilgili bir sekmede göremedim.

Android deki youtube da olduğu gibi çektiğimiz videoları ,IOS un çalışma prensibinden dolayı direkt youtube programından galeriyi açıp video upload yapamıyoruz.

İphone dan ,
Youtube a video yüklemek isterseniz,eskisi gibi ,Galeriyi açıp upload etmek istediğiniz videoyu sectikten sonra ,paylaş sekmesinden,

(Burada daki bahsi geçen Google un Apple store de sunduğu Youtube seçenegini vermiyor zaten)

youtube secenegini secip youtube hesabınız ile girmeniz yeterli.

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KinZhull 6 yıl
Facebook paylaşımı harika olmuş
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KenanK89 6 yıl
valla arkaplanda çalışmadığı sürece hiç bir işe yaramaz... Hala aynı haa safariden girmişim ha burdan :) arka planda çalışan tek youtube ile ilgili program playtube herhalde...
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