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iOS için düşük ışıklı çekimlere özel yeni fotoğraf ve video uygulaması: Light Boost

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için düşük ışıklı çekimlere özel yeni fotoğraf ve video uygulaması: Light Boost
iOS 6 ve üzeri iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlar için Interealtime adlı geliştirici tarafında kullanıma sunulan yeni fotoğraf ve video uygulaması Light Boost, düşük ışıklı ortamlar için üst seviye performans vaat ediyor.
Sade ve şeffaf bir arayüz ile hazırlanan Light Boost, bünyesinde yer alan özel gece ve ışık modlarıyla özellikle düşük ışıklı ortamlarda fotoğraf ve video çekilmesini kolaylaştırıyor, Grain Reduction moduyla ise yine düşük ışıklı ortamlarda meydana gelen istenmeyen kumlamaları ortadan kaldırabiliyor. Destekli bütün cihazlarda tam çözünürlükte çıktı verebilen uygulama, pozlama, enstantane, ISO ve beyaz dengesi gibi ayarları da sunabiliyor, uzun pozlamalar yapabiliyor ve video modunda 10 - 30 FPS arası çekim değeri ortaya koyuyor (Video içerisinde Gece modunda çözünürlük düşüyor).
Ücretsiz olarak sunulan Light Boost uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/light-boost/id754105884 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 5 yıl
İstediği kadar pozlama telafisi yapsın,istediği kadar kumlanmayı temizlesin... Bir optik is olamaz.
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Nokia Specialist 5 yıl
Pozlama süresini arttırıyor, en büyük etken bu programın. Onun dışında aynı pozlama suresindeki bir lumia 925 ip5i silip süpürür. Hem lumia 925 ip5den 3 kat daha fazla pozlama yapabiliyor.
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