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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için fotoğraf ve video efekt uygulaması Cine Lumiè ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,5b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için fotoğraf ve video efekt uygulaması Cine Lumiè ücretsiz yapıldı
iOS 6.0 üstü iPhone ile iPod Touch için Nostalgika tarafından hazırlanan Cine Lumiè ücretsiz yapıldı.

Çizim şeklinde hazırlanan arayüzü ile fotoğraflar ile videolar üzerine 8 adet dinamik ve 8 adet statik renkli bokeh efektleri ekleyebilen Cine Lumiè, basit bir kullanım yapısı sunarak #cinelumie etiketiyle paylaşma yapabiliyor. Çekim yapma özelliği de bulunan uygulama, belirtildiği kadarıyla oldukça ilginç sonuçlar ortaya koyabiliyor.

Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Cine Lumiè uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id717896443?mt=8 Yorum Yaz
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