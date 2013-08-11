iOS için hazırlanan fotoğraf uygulaması Leonardo, yeni güncelleme ile çökme sorunlarından kurtuldu

Pankaj Goswami tarafından geliştirilen güncel uygulamalardan Leonardo, diğer birçok fotoğraf düzenleme uygulamasından içerisinde yer alan katman desteği ile ayrılıyor. Ayrıca 25 farklı fotoğraf efekti ve 19 farklı filtreyle gelen uygulama, özel seçme araçları ile sadece belirli bölümler üzerinde değişiklik yapılmasına izin veriyor. Düzenlenen fotoğrafları PSD formatında ve yüksek çözünürlüklü olarak dışa aktarabilen Leonardo, saydamlık, boyutlandırma, harmanlama, kesme ve birleştirme gibi özellikleri yanında, 18 adet video eğitimiyle de oldukça kullanışlı ve kolay bir yapı ortaya koyabiliyor. Yeni güncellemesiyle farklı projeler üzerinde çalışırken oluşan büyük bir çökme sorununun düzeltildiği belirtilen uygulama, artık çok daha stabil bir şekilde çalışabiliyor.





iOS 5.0 ve üzeri cihazlar ile kullanılan bilen Leonardo fotoğraf uygulaması, 3,59 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden satın alınabiliyor. Uygulama hakkında hazırlanan tanıtım videolarına ise buradan ulaşabilirsiniz.