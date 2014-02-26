iOS için IMDb güncellendi

İnternet dünyasının sevilen film sitesi IMDb'nin iOS uygulaması, yeni özelliklerle güncellendi.

Bugün yayınlanan güncelleme ile IMDb'nin aynı isimli iOS uygulaması, yeni fotoğraf galerisine kavuşurken; kullanıcıların kaçırdıkları TV dizilerinin bölümleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmelerine imkan sunuyor. iOS 7 ile birlikte gelen parmak hareketlerinden biri olan bir önceki sayfaya soldan sağa ya da bir sonraki sayfaya sağdan sola parmak hareketiyle geçiş yapabilme desteğine de kavuşan uygulamada, ayrıca bir önceki sürümdeki hatalar giderilmiş.

IMDb'nin App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz:

IMDb Movies & TV - IMDb