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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için IMDb güncellendi

5 yıl
5,7b
1
6
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS için IMDb güncellendi

İnternet dünyasının sevilen film sitesi IMDb'nin iOS uygulaması, yeni özelliklerle güncellendi.

Bugün yayınlanan güncelleme ile IMDb'nin aynı isimli iOS uygulaması, yeni fotoğraf galerisine kavuşurken; kullanıcıların kaçırdıkları TV dizilerinin bölümleri hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmelerine imkan sunuyor. iOS 7 ile birlikte gelen parmak hareketlerinden biri olan bir önceki sayfaya soldan sağa ya da bir sonraki sayfaya sağdan sola parmak hareketiyle geçiş yapabilme desteğine de kavuşan uygulamada, ayrıca bir önceki sürümdeki hatalar giderilmiş.

IMDb'nin App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve dilerseniz cihazınıza indirebilirsiniz:

IMDb Movies & TV - IMDb


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BlackKhan 5 yıl
Shady aslında Tim Coock'muş.
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O.Beverly 5 yıl BlackKhan
BlackKhan

Shady aslında Tim Coock'muş.

Coock
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AllahDiyenWifi 5 yıl
Ne bu ya ios icin guncellenen her uygulamayi haber mi yapacaksiniz
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blacki 5 yıl
Hani ios ta otomatik güncelleme var ya o galiba sizde yok :)
1 ay geçmiş utanmadan bide yazıonuz
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MuratbanK 5 yıl
Geç oldu, güç oldu ama oldu hesabı he mi?

Şimdi ilk yorum desem eksiler havada uçuşurdu. Bakalım bu yoruma eksiler mi havada uçuşacak artılar mı...
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