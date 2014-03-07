iOS için konum tabanlı yeni sosyal keşif uygulaması: Findery

Flickr'ın kurucularından Caterina Fake tarafından hazırlanan ve iki yıldır kapalı beta sürecinde bulunan Pinwhell, Findery isimiyle iOS 7 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için kullanıma sunuldu.





Her mekanın bir hikayesi, güzelliği ve amacı vardır diyerek yola çıkan Findery, temel olarak kişilerin gittikleri mekanlar hakkında herkese açık ya da kapalı içerikler oluşturmasına, fotoğralar ve videolar çekmesine ya da diğer kişilerin yaptığı önerilerden harita temelinde yararlanmasına imkan tanıyor. Oldukça sade ve kullanışlı bir ara yüze sahip olan uygulama, anlık olarak çevrede yapılan yorumları da gösteriyor ve arama motoruyla keşif sürecini hızlandırabiliyor.





Ücretsiz olarak sunulan Findery uygulamasına buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz. Uygulamanın Android sürümü üzerinde çalışmaların devam ettiği de gelen bilgiler arasında.





https://itunes.apple.com/app/findery-social-local-discovery/id597596497?mt=8&ls=1