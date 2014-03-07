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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için konum tabanlı yeni sosyal keşif uygulaması: Findery

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için konum tabanlı yeni sosyal keşif uygulaması: Findery
Flickr'ın kurucularından Caterina Fake tarafından hazırlanan ve iki yıldır kapalı beta sürecinde bulunan Pinwhell, Findery isimiyle iOS 7 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad için kullanıma sunuldu.

Her mekanın bir hikayesi, güzelliği ve amacı vardır diyerek yola çıkan Findery, temel olarak kişilerin gittikleri mekanlar hakkında herkese açık ya da kapalı içerikler oluşturmasına, fotoğralar ve videolar çekmesine ya da diğer kişilerin yaptığı önerilerden harita temelinde yararlanmasına imkan tanıyor. Oldukça sade ve kullanışlı bir ara yüze sahip olan uygulama, anlık olarak çevrede yapılan yorumları da gösteriyor ve arama motoruyla keşif sürecini hızlandırabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Findery uygulamasına buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz. Uygulamanın Android sürümü üzerinde çalışmaların devam ettiği de gelen bilgiler arasında.


https://itunes.apple.com/app/findery-social-local-discovery/id597596497?mt=8&ls=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zazian_12 5 yıl
şu DH ekibi ne zaman vazgececek bu sacma sapan ios reklam yonteminden. hergun zilyontane uygulamaccikiyor ve guncelleniyor. Can TUNCER piyonu ve yaptigi reklamlardan gina geldi. yapiyorsaniz da anasayfayi kirletmeyin bari.
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Mianfei 5 yıl
ios uyumlu forum yapıldı
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