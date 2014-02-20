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iOS için yeni sosyal fotoğraf uygulaması: Captoria

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,8b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için yeni sosyal fotoğraf uygulaması: Captoria
iOS 5.1 ve üstü iPhone ile iPod Touch için geliştirilen en yeni uygulamalardan Captoria, kişilerin fotoğraf temelli paylaşım yapması için yeni bir alternatfi oluşturuyor.
Oldukça sade bir arayüzle gelen ve kendine özel bir sosyal ağı bulunan Captoria, bireysel olarak oluşturulan profil sayfaları üzerinde, çekilen fotoğrafları özel yazılı açıklamalarıyla beraber paylaşabiliyor. Her anın paylaşılması yanında diğer kişilerin paylaştıkları içerikleri de gösterebilen uygulama, belirli içerikleri göre de arama yapabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Captoria uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/us/app/captoria/id777242099 Yorum Yaz
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