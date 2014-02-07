iOS uyumlu File Manager uygulaması ücretsiz yapıldı

iOS 4.3 sonrası iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen File Manager uygulaması artık ücretsiz.





Temel olarak dosya yönetim noktasında görev yapan ve Windows Exlorer ile Mac Fİnder'a benzetilen File Manager uygulaması, iTunes, İnternet, Dropbox ve E-posta gibi noktalardan dosya aktarılmasına imkan tanıyor, bu dosyaları kategoriler halinde organize edebiliyor ve Powerpoint, Excel, Word, Keynote, Numbers, Pages, fotoğraf ile video dosyalarını aktif olarak kendi içerisinde görüntüleyebiliyor





Daha önce 6,99 TL fiyat etiketiyle satılan File Manager uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id521405763?mt=8