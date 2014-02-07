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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu File Manager uygulaması ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu File Manager uygulaması ücretsiz yapıldı
iOS 4.3 sonrası iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen File Manager uygulaması artık ücretsiz.

Temel olarak dosya yönetim noktasında görev yapan ve Windows Exlorer ile Mac Fİnder'a benzetilen File Manager uygulaması, iTunes, İnternet, Dropbox ve E-posta gibi noktalardan dosya aktarılmasına imkan tanıyor, bu dosyaları kategoriler halinde organize edebiliyor ve Powerpoint, Excel, Word, Keynote, Numbers, Pages, fotoğraf ile video dosyalarını aktif olarak kendi içerisinde görüntüleyebiliyor

Daha önce 6,99 TL fiyat etiketiyle satılan File Manager uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id521405763?mt=8 Yorum Yaz
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Ariallyte 5 yıl
Filemaster der ve kaçarım...
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