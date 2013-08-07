iOS uyumlu Landcam, yeni özellikler ile 1.1 sürümüne güncellendi

iPhone uyumlu fotoğraf uygulaması Landcam, yeni özellikler ile 1.1 sürümüne güncellendi.

Oldukça sade ve modern ara yüz ile kolay bir kullanım sağlayan ve Simple Simple adlı geliştirici tarafından hazırlanan Landcam uygulaması, direkt olarak kendi içerisinde çektiği fotoğraflara 30 farklı filtre ve 35 font üzerinden metinler eklenmesine izin veriyor. Ayrıca çok daha yaratıcı sonuçlar için içerisine 100'den fazla çerçeve, şekil, ışık efektleri ve farklı dokular da eklenen Landcam, sunduğu düzenleme araçları yanında çekilen fotoğrafları Twitter ve Facebook gibi sosyal üzerinde paylaşabiliyor. Yapılan yeni güncelleme ile iOS 7 işletim sisteminde meydana gelen hatalardan kurtulan uygulama, ayrıca yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteğine, iki farklı dile, 8 yeni çizim seçeneğine, ve 2 yeni font desteğine kavuşmuş durumda.

1,79TL fiyat etiketine sahip olan Landcam uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id669414205?mt=8