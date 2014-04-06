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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu Slide X Pro, hafta sonuna özel olarak ücretsiz elde edilebiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu Slide X Pro, hafta sonuna özel olarak ücretsiz elde edilebiliyor
iOS 6 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf temelli slayt uygulaması Slide X Pro, bu hafta sonu için ücretsiz yapıldı.

Modern ve bir o kadar sade arayüzüyle kişilerin fotoğraflardan slayt videoları hazırlanmasına imkan tanıyan Slide X Pro, fotoğraflar arasında birçok farklı seçenekle geçişler ve filtre temelli düzenlemeler de yapabiliyor. Seçilen müzikler ile süslenen bu videoları Facebook, YouTube, Vimeo ve Instagram gibi popüler sosyal ağlara aktarabilen uygulama, isteğe bağlı olarak farklı ekran çözünürlüklerine uygun çıktılar da verebiliyor.

Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan Slide X Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id798607065?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
g00ch 5 yıl
An itibari ile ücretlidir.
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Mar00N 5 yıl
Gereksiz bence
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Blood Money 5 yıl
Güzele benziyor
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