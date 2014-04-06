iOS uyumlu Slide X Pro, hafta sonuna özel olarak ücretsiz elde edilebiliyor

iOS 6 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad için hazırlanan fotoğraf temelli slayt uygulaması Slide X Pro, bu hafta sonu için ücretsiz yapıldı.





Modern ve bir o kadar sade arayüzüyle kişilerin fotoğraflardan slayt videoları hazırlanmasına imkan tanıyan Slide X Pro, fotoğraflar arasında birçok farklı seçenekle geçişler ve filtre temelli düzenlemeler de yapabiliyor. Seçilen müzikler ile süslenen bu videoları Facebook, YouTube, Vimeo ve Instagram gibi popüler sosyal ağlara aktarabilen uygulama, isteğe bağlı olarak farklı ekran çözünürlüklerine uygun çıktılar da verebiliyor.





Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan Slide X Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id798607065?mt=8