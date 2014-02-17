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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu Twitterrific 5 yeni bir güncelleme aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
10,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu Twitterrific 5 yeni bir güncelleme aldı
Twitter’ın kendi uygulamasına başarılı bir alternatif oluşturan başarılı istemci Twitterrific 5, yeni özelliklerle 5.6.1 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılara hem iPad hem de iPhone ve iPod Touch cihazları üzerinde Twitter servisine bağlanma, yeni yazılar yazma, direkt mesaj gönderme ve zaman tünelinin iCloud ya da Tweet Marker üzerinden yedeklenmesi gibi faydalı özellikler sunan, farklı resim servislerini destekleyen ve geniş arama özellikleri ile kontrol seçenekleri sunabilen Twitterrific 5, 64-bit işlemci taşıyan cihazlara da destek veriyor ve oldukça sade bir arayüzle geliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle Wi-Fi üzerinden akış araması ile konuşma görüntüsü sunabilen ve birçok hatadan / çökme sorunundan kurtulan uygulama, aynı zamanda navigasyon barının kişiselleştirmesine izin veriyor, Tweet sayacı her tünelde görüntüleniyor ve eskiye oranla daha hızlı çalışıyor ve daha hızlı açılıyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Twitterrific 5 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id580311103?mt=8 Yorum Yaz
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