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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu balık gözü fotoğraf uygulaması Fisheye Pro, ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu balık gözü fotoğraf uygulaması Fisheye Pro, ücretsiz yapıldı
iOS 6 üstü iPhone ile iPod Touch için Lotogram adlı geliştirici tarafından hazırlanan Fisheye Pro, kısa süre için ücretsiz elde edilebiliyor.

Balık gözü yani 170 derece gibi oldukça geniş açılı fotoğraflar için geliştirilen Fisheye Pro, bu tarz sonuçları yazılımsal olarak sağlıyor ve bünyesinde farklı lensler ile fotoğraf filtreleri de taşıyor. Maksimum 2048x1366 piksel çözünürlükte kayıt yapabilen uygulama, Facebook, Twitter ve Flickr temelli paylaşım da gerçekleştirebiliyor.

Daha önce 4,29$ fiyat etiketiyle satılan Fisheye Pro, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id527838353?mt=8 Yorum Yaz
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