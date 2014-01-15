iOS uyumlu birim çeviri uygulaması Converter Pro artık ücretsiz

Ajeet Kumar tarafından iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu çalışabilen Converter Pro, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Birim çeviri konusunda marketin en iyisi olduğu belirtilen ve oldukça modern bir arayüz ile gelen Converter Pro, hız, açı, alan, veri, enerji, güç ve devamlı güncellenen para birimi gibi birçok farklı birim arasında hızlı bir şekilde çeviri yapabiliyor ve kategorilere ayrılmış menü sistemiyle faydalı bir yapı ortaya koyuyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Converter Pro uygulamasına, an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id778749906?mt=8