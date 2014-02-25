iOS uyumlu çizim uygulaması CleverPaint artık ücretsiz

Su Bingxi tarafından iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak hazırlanan fotoğraf temelli çizim uygulaması CleverPaint, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Sol tarafında yer alan menü seçeneğiyle sade ve bir o kadar basit bir kullanım yapısı sunan CleverPaint, cihazların içerisine eklenen fotoğrafları çizim haline getirebiliyor ancak diğer benzerlerine göre daha fazla el ile çizim ve düzenlenme imkanı sunuyor. Cihazların sallanması doğrultusunda yapılan son çizimleri geriye alabilen uygulama, hızlı kayıt seçeneği de veriyor ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafları açabiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan CleverPaint, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id734703944?mt=8