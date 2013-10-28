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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu e-posta istemcisi Dispatch, yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu e-posta istemcisi Dispatch, yeni özellikler ile güncellendi
iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen e-posta istemcisi Dispatch, birçok yeni özellik ve düzeltme ile 1.3 sürümüne güncellendi.
Evernote, Pocket, Instapaper, Readability, Due, OmniFocus, Things, The HitList, Clear, Fantastical, 2 Days, Reminders, Asana, Chrome, 1Password, Dolphin, Safari, Maps, Google Maps, Calendar, Drafts ve Skype gibi destekli uygulamalar ile kurduğu etkileşim ve aynı zamanda özel kaydırma hareketleriyle hızlı ve etkili kullanım yapısını sunabilen e-posta uygulaması Dispatch, iOS 7'ye özel tasarımıyla da oldukça sade ve güzel görünüyor. Yayınlanan 1.3 versiyon güncellemesiyle gelen kutusu birleştirilen, Droplr ve Dropbox bağlantıları ekleme, adres, e-posta ve telefon numarası üzerinden kişi kaydetme özellikleri ve Twitter ve Facebook ile bağlantı paylaşımı, Twitter durumlarını direkt olarak servis içerisinde açma, Twitter üzerinden takip etme ve Droplr ile bağlantı adresi kısaltma gibi yeni aksiyonlara kavuşan Dispatch, ayrıca yeni sıralama seçenekleri sunuyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak eskiye oranla daha iyi deneyim vaat ediyor.
8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Dispatch e-posta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id642022747?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Zordion 5 yıl
Mail.app varken, digerleri gereksiz.
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DH Misafiri 5 yıl
lütfen kabul edin e-posta adresini
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akmac 6 yıl
mailbox varken gereksiz gibi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Atif Zafrak 5 yıl akmac
akmac

mailbox varken gereksiz gibi.

Mailbox'a hotmail vb mail sistemleri entegre edilmediği sürece benim için bir anlam ifade etmiyor.

Gmail ve iCloud'dan ibaret değil her şey
Gerçi kısa sürede eklenilecek diyor ama bakalım hala beklemedeyiz.
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Masdera 6 yıl
Çokmuş ya.
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