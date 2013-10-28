iOS uyumlu e-posta istemcisi Dispatch, yeni özellikler ile güncellendi

iOS 7 işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak kullanılabilen e-posta istemcisi Dispatch, birçok yeni özellik ve düzeltme ile 1.3 sürümüne güncellendi.

Evernote, Pocket, Instapaper, Readability, Due, OmniFocus, Things, The HitList, Clear, Fantastical, 2 Days, Reminders, Asana, Chrome, 1Password, Dolphin, Safari, Maps, Google Maps, Calendar, Drafts ve Skype gibi destekli uygulamalar ile kurduğu etkileşim ve aynı zamanda özel kaydırma hareketleriyle hızlı ve etkili kullanım yapısını sunabilen e-posta uygulaması Dispatch, iOS 7'ye özel tasarımıyla da oldukça sade ve güzel görünüyor. Yayınlanan 1.3 versiyon güncellemesiyle gelen kutusu birleştirilen, Droplr ve Dropbox bağlantıları ekleme, adres, e-posta ve telefon numarası üzerinden kişi kaydetme özellikleri ve Twitter ve Facebook ile bağlantı paylaşımı, Twitter durumlarını direkt olarak servis içerisinde açma, Twitter üzerinden takip etme ve Droplr ile bağlantı adresi kısaltma gibi yeni aksiyonlara kavuşan Dispatch, ayrıca yeni sıralama seçenekleri sunuyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak eskiye oranla daha iyi deneyim vaat ediyor.

8,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Dispatch e-posta uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id642022747?mt=8