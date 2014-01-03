Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu evrensel organizasyon uygulaması Gneo %50 indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS uyumlu evrensel organizasyon uygulaması Gneo %50 indirimde
iOS 6.0 ve üstü işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch ile uyumlu olarak kullanılabilen yapılacak listesi ve organizasyon uygulaması Gneo, 2013'ün en iyisi ödülüne özel olarak %50 indirime girdi.
Apple'ın iOS 7 ile karşımıza çıkarttığı tasarım anlayışına uygun bir çizgiyle gelen ve her yön için ayrı bir özellik atanmış basit kaydırma hareketleriyle rahatlıkla yönetilebilen Gneo, kişilerin yapılacak listeleri oluşturmasına ya da görüşmelerini organize etmesine imkan sağlıyor. Sunduğu başarılı özellikler ile 2013'ün en iyi verimlilik uygulamaları arasında gösterilen Gneo, hazırlanan içerikleri popüler not alma servisi Evernote ile senkronize edebiliyor ve filtreler ile etiketler yardımıyla özel hatırlatmalar / alarmlar kurabiliyor. 
Daha önce 17,99$'a satılan Gneo uygulamasına an itibariyle 9,99TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id721651959?mt=8 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor:
DonanımHaber
AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte
DonanımHaber
Final Fantasy VII Remake 3 Mart 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda,
DonanımHaber
320d aldım umarım pişman olmam
DH Forum
Mini Elbisesine Bakmayan Adamı Aşağılayan
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim