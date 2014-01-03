iOS uyumlu evrensel organizasyon uygulaması Gneo %50 indirimde

iOS 6.0 ve üstü işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod Touch ile uyumlu olarak kullanılabilen yapılacak listesi ve organizasyon uygulaması Gneo, 2013'ün en iyisi ödülüne özel olarak %50 indirime girdi.

Apple'ın iOS 7 ile karşımıza çıkarttığı tasarım anlayışına uygun bir çizgiyle gelen ve her yön için ayrı bir özellik atanmış basit kaydırma hareketleriyle rahatlıkla yönetilebilen Gneo, kişilerin yapılacak listeleri oluşturmasına ya da görüşmelerini organize etmesine imkan sağlıyor. Sunduğu başarılı özellikler ile 2013'ün en iyi verimlilik uygulamaları arasında gösterilen Gneo, hazırlanan içerikleri popüler not alma servisi Evernote ile senkronize edebiliyor ve filtreler ile etiketler yardımıyla özel hatırlatmalar / alarmlar kurabiliyor.

Daha önce 17,99$'a satılan Gneo uygulamasına an itibariyle 9,99TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id721651959?mt=8