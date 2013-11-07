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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, 2.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
675
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, 2.0 sürümüne güncellendi
iOS 5.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile evrensel bir yapıda kullanılabilen fotoğraf çekme ve düzenleme uygulaması Afterlight, yeni özelliklerle 2.1 sürümüne güncellendi.  

Sade ara yüzüyle kullanıcılara çektikleri fotoğrafları 15 geliştirme aracı, 56 filtre seçeneği, 75 çerçeve ve 66 adet kaplamayla düzenleme imkanı tanıyan ve aynı zamanda içerisinde kesme / döndürme araçları bulunan Afterlight, hazırlanan fotoğrafları Facebook, Twitter, Flickr ve Instagram gibi sosyal platformlar üzerine aktarabiliyor. Yayınlanan 2.1 güncellemesiyle Apple'ın yeni iOS 7 işletim sistemine özel simgeye ve bu yeni işletim sistemine özel bir tasarım çizgisine kavuşan uygulama, kamera modunda artık otomatik kayıt seçeneği sunabiliyor, duvar kağıdı paketi kare çerçeve ile kullanılabiliyor ve çerçevelerin renkleri değiştirilebiliyor.
1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Afterlight uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id573116090?mt=8 Yorum Yaz
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