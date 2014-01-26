iOS uyumlu fotoğraf düzenleme uygulamalarından Light Camera Pro artık ücretsiz

TongShuo adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulamalarından Light Camera Pro, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Light Camera Pro, çekilen ya da aktarılan fotoğrafların üzerine 50 farklı ışık efekti ile 20 filtre ekleyebiliyor ve font destekleriyle yazı düzenlemeleriyle ilginç sonuçlar ortaya çıkartabiliyor.





Modern ve sade arayüzü ile dikkat çeken Light Camera Pro, 3,59 TL yerine an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id778202385?mt=8