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iOS uyumlu fotoğraf düzenleme uygulamalarından Light Camera Pro artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf düzenleme uygulamalarından Light Camera Pro artık ücretsiz
TongShuo adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulamalarından Light Camera Pro, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

iOS 5.0 üstü iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak çalışabilen Light Camera Pro, çekilen ya da aktarılan fotoğrafların üzerine 50 farklı ışık efekti ile 20 filtre ekleyebiliyor ve font destekleriyle yazı düzenlemeleriyle ilginç sonuçlar ortaya çıkartabiliyor.

Modern ve sade arayüzü ile dikkat çeken Light Camera Pro, 3,59 TL yerine an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id778202385?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Schnitter 5 yıl
Gereksiz bi uygulama, onceden ucretli olmasi ilginç.
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merhabadünyalı 5 yıl
PicsArt varken ihtiyac duymuyorum
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Balawitz 5 yıl
Aynısından zibilyon tane var ve yeni ücretsiz olmuş.
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