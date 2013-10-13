iOS uyumlu fotoğraf düzenleme uygulaması LensLight'a iki yeni ışık paketi eklendi

BrainFeverMedia tarafından hazırlanan ve iPhone, iPod Touch, iPad ile evrensel yapıda çalışabilen fotoğraf düzenleme / efekt uygulaması LensLight içerisine iki yeni ışık paketi eklendi.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan LensLight, içerisine eklenen ya da telefon ile çekilen fotoğrafların üzerine farklı ışık, bokeh, spot nokta ya da benzeri filtreler ekleyerek farklı bir yapıya büründürebiliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen uygulama, bu efekt ya da ışıkların renklerini ve yönlerini de değiştirebiliyor. Yapılan son güncellemesi ile bünyesine "Sun Pack" ve "Flare Pack" isimli iki yeni paket eklenen LensLight, aynı zamanda özel kaplamalar ile beraber hazırlanan fotoğrafları 3072x3072 (9MP) çözünürlüğünde dışarıya aktarabiliyor.

LensLight fotoğraf düzenleme uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id419518259?mt=8