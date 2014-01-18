iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Polamatic güncellendi

Dana Shakiba tarafından iOS 7 cihazlar için hazırlanan fotoğraf uygulaması Polamatic, yeni özellikler ile 4.0 sürümüne güncellendi.

Kişilerin çektikleri fotoğrafları içerisinde yer alan farklı filtreler ile düzenlemesine imkan tanıyan ve sade bir ara yüz ile gelen Polamatic, hazırlanan bu fotoğrafları 2282 x 2771 piksel çözünürlükte kayıt altına alabiliyor ya da Facebook, Twitter ve Instagram gibi servisler ile paylaşım yapabiliyor. Yayınlanan 4.0 sürümüyle içerisine 36 yeni Polaroid benzeri filtre, 36 klasik çerçeve ve yeni metin düzenleme ayarı ile fontlar eklenen uygulama, daha iyi bir dijital deneyim sunabiliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satılan Polamatic uygulamasına diretk olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/polamatic/id514596710?mt=8