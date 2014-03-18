iOS uyumlu fotoğraf uygulaması Poshlight ücretsiz yapıldı

iOS 6.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu evrensel fotoğraf uygulaması Poshlight, bugün için ücretsiz yapıldı.





LOCQL adlı geliştirici tarafından hazırlanan Poshlight, sade ara yüzüyle çekilen ya da eklenen fotoğraflar üzerine yüksek kaliteli 150 özel filtre ekleyebiliyor, iki farklı fotoğrafları tek bir sonuç üzerinde birleştirebiliyor, fotoğrafların dekore edilmesi için bünyesinde 500 farklı şekil yer alıyor ve yazılar eklenmesi için ayar seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda birçok fotoğraf düzenleme aracıyla gelen uygulama, hazırlanan içerikleri popüler sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Poshlight uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id666647448?mt=8