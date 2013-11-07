iOS uyumlu fotoğraf uygulaması ProCam 2, ilk güncellemesini aldı

Geçtiğimiz günlerde 2. sürümü marketteki yerini alan fotoğraf uygulaması ProCam, kısa süre içerisinde ilk güncellemesini aldı.

Samer Azzam adlı geliştiricinin elinden çıkan ProCam 2, iPhone ve iPod Touch modelleri için gelişmiş çekim özellikleri sunabiliyor. Sade ara yüzü ile tek ya da seri çekim, beyaz ayarı ve pozlama ayarı, flaş, dijital yakınlaştırma, dokunma destekli netleme sistemi ve cihazların gücüne bağlı olarak yavaş çekim video ve diğer birçok manuel kontrol ayarı ile gelen uygulama, çekilen fotoğrafları barındırdığı 20 farklı filtre ile süsleyebiliyor ve Time Lapse adı verilen teknik ile videolar hazırlayabiliyor. Yayınlanan 1.1 güncellemesiyle ise içerisine kayıpsız TIFF (30.5 MB 8MP iPhone 5 / 5C / 5S, 19.1 MB 5MP iPod Touch) format ve otomatik tam ekran desteği eklenen ProCam 2, ayrıca kamera özellikleri açısından da performans geliştirmelerine kavuşuyor, deklanşör kontrolünden ses butonu kaldırılıyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtuluyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen fotoğraf uygulaması ProCam 2'ye buradan ulaşabilirsiniz.



