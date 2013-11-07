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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu fotoğraf uygulaması ProCam 2, ilk güncellemesini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu fotoğraf uygulaması ProCam 2, ilk güncellemesini aldı
Geçtiğimiz günlerde 2. sürümü marketteki yerini alan fotoğraf uygulaması ProCam, kısa süre içerisinde ilk güncellemesini aldı.
Samer Azzam adlı geliştiricinin elinden çıkan ProCam 2, iPhone ve iPod Touch modelleri için gelişmiş çekim özellikleri sunabiliyor. Sade ara yüzü ile tek ya da seri çekim, beyaz ayarı ve pozlama ayarı, flaş, dijital yakınlaştırma, dokunma destekli netleme sistemi ve cihazların gücüne bağlı olarak yavaş çekim video ve diğer birçok manuel kontrol ayarı ile gelen uygulama, çekilen fotoğrafları barındırdığı 20 farklı filtre ile süsleyebiliyor ve Time Lapse adı verilen teknik ile videolar hazırlayabiliyor. Yayınlanan 1.1 güncellemesiyle ise içerisine kayıpsız TIFF (30.5 MB 8MP iPhone 5 / 5C / 5S, 19.1 MB 5MP iPod Touch) format ve otomatik tam ekran desteği eklenen ProCam 2, ayrıca kamera özellikleri açısından da performans geliştirmelerine kavuşuyor, deklanşör kontrolünden ses butonu kaldırılıyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtuluyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen fotoğraf uygulaması ProCam 2'ye buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id730712409?mt=8 Yorum Yaz
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e-mcani 6 yıl
benim de en sevdiğim haberler genelde "uygulama haber"leri... ama bir android kullanıcısı olarak, daha fazla android uygulaması görmek isterim...
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zazian_12 6 yıl
Al bir tane daha. Arkadas secip mi veriyorlar sizi haber bolumune. Once Ekrem71 simdi de Can Tuncer.
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steelpanther 6 yıl zazian_12
zazian_12

Al bir tane daha. Arkadas secip mi veriyorlar sizi haber bolumune. Once Ekrem71 simdi de Can Tuncer.

Ben bu haberleri okumak için giriyorum, rahatsız olduysanız okumayın, bu kadar basit.
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