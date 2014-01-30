iOS uyumlu spor uygulaması Human, aktivite takip sistemini yeniledi

iOS 7 işletim sistemli iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak kullanılabilen spor uygulamalarından Human, yayınlanan 2.0 sürümüyle aktivite takip sistemini yeniledi.

Humanco adlı geliştirici tarafından hazırlanan Human, kişilerin günlük olarak en az 30 dakika yürümesi, koşması ya da bisiklet sürmesini amaçlıyor. 30 dakika sonrasını da kayıt altına alabilen ve belirlenen hedeflere gelindiği zaman bildirim yapabilen uygulama, hareket edilen yolu harita üzerinden gösterebiliyor, devamlı olarak arka planda güncelleme yapabiliyor ve bilgileri kendi sunucuları üzerinde saklıyor. Yayınlanan 2.0 sürümüyle öncelikle eskiye oranla daha iyi performans vaat eden Human, yeni değişiklerle artık yürüme, koşma, bisiklet sürme ve iç mekan (Örneğin dans etme) aktivitelerini de kayıt altına alabiliyor ve Kuvva.com ortaklığı ile arkaplanda birçok farklı fotoğraflar gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Human uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/01/30/human-revamps-its-tracking-system-for-its-fitness-tracking-app/