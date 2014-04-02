iOS uyumlu takvim uygulaması Fantastical 2, iPad için de kullanıma sunuldu

Şimdiye kadar iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olarak kullanılabilen gelişmiş takvim uygulaması Fantastical 2, artık iPad modellerine de destek veriyor.





iOS 7 işletim sistemine özel bir tasarımsal çizgiyle gelen Fantastical 2, kullanışlı ara yüzüyle etkinlik yanında yapılacak listeleri oluşturulmasına imkan veriyor, belirlenen içeriklere göre bildirim ya da sesli alarm kurabiliyor ve farklı görüntüleme şekilleriyle oldukça kullanışlı özellikler ortaya koyabiliyor. Aynı zamanda arka planda otomatik olarak yenileme yapabilen Fantastical 2, cihazların kendi takvimi ile iCloud, Google Calendar ve Exchange gibi diğer servislerle de entegrasyon kurabiliyor.

20,99 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen iPad uyumlu Fantastical 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın tanıtım videosu ise burada yer alıyor.





http://9to5mac.com/2014/04/02/fantastical-for-ipad-completes-the-improved-calendar-suite-and-its-pretty-sweet/