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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu yeni çeviri uygulaması Vert, ilk güncellemesini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni çeviri uygulaması Vert, ilk güncellemesini aldı
Günlük hayatımızda karşımıza çıkan farklı birimler arasında çeviri yapabilmek adına geliştirilen uygulamalardan Vert, yayınlanan güncellemeyle 1.1 sürümüne yükseltildi.
Oldukça sade ve kullanışlı bir ara yüz ile gelen Vert, 30 farklı kategoride (İvme, Açı, Alan, Döviz, Veri Boyutu, Yoğunluk, Enerji, Kuvvet, Frekans, Yakıt Tüketimi, Işık, Uzunluk / Mesafe, Güç, Basınç, Radyoaktivite, Hız, Sıcaklık, Zaman, Tork, Tipografi, Debi, Ağırlık / Kütle ve fazlası) 700 farklı birim arasında çeviri yapılmasına imkan tanıyor. Sık kullanılan birimlerin favoriye alınmasını da sağlayabilen uygulama, güncel para kurlarını da internet üzerinde güncelleyerek doğru sonuçlar ortaya koyabiliyor. Daha fazla çeviri biriminin ve kategorinin içerisine ekleneceği belirtilen Vert, daha önce yapılan çevirileri de hafızasında tutabiliyor ve iOS 7 işletim sistemine hazır bir yapıyla geliyor. Yapılan 1.1 güncellemesiyle yeni birim ve kategorilere, iki yeni temaya ve daha organize bir yapıya kavuşan uygulama, ayrıca birçok teknik sorundan ve yazım hatasından da kurtuluyor.
1.79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Vert çeviri uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://www.thisisvert.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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Jamiryov 6 yıl
Çeviri deyince..
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shadowtr 6 yıl
Pardon yanlış gelmişim...
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