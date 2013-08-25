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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu yeni uygulaması Tadaa 3D, üç boyutlu fotoğraflar oluşturabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni uygulaması Tadaa 3D, üç boyutlu fotoğraflar oluşturabiliyor
Apple'ın iOS işletim sistemine sahip akıllı cep telefonları için Menschmaschine Publishing tarafından hazırlanan yeni uygulamalardan Tadaa 3D, kullanıcılara üç boyutlu fotoğraf oluşturma şansı tanıyor.
Oldukça sade ve modern bir ara yüz ile gelen Tadaa 3D, çekilen fotoğraflar içerisinden belirlenen bölümlerin özel maskeleme aracıyla seçilmesine ve öne çıkartılmasına imkan veriyor. Kullanıcıların telefonlarını hareket ettirmesi doğrultusunda elde edilen üçüncü boyut etkisi, birçok yüksek çözünürlüklü filtreyle de süslenebiliyor. Hazırlanan fotoğrafları Twitter, Facebook ya da Tumblr üzerinde paylaşabilen uygulama, otomatik algılama özelliğine de sahip olarak geliyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Tadaa 3D uygulamasına buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id685238715?mt=8 Yorum Yaz
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