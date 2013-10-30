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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS uyumlu yeni yavaş çekim video uygulaması: Slow Fast Slow

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS uyumlu yeni yavaş çekim video uygulaması: Slow Fast Slow
Apple'ın yakın zamanda resmen kullanıma sunduğu iOS 7 işletim sistemine özel olarak hazırlanan yeni uygulamalardan Slow Fast Slow, kişilerin yüksek kare hızları ile kısa video klipler çekmesine imkan sağlıyor.
Sade bir ara yüz ile kullanımı olabildiğince kolay tutulan Slow Fast Slow, iPhone 5S ile saniyede 120 kare, iPhone 5, iPhone 5c ve 5. jenerasyon iPod Touch modelleriyle ise saniyede 60 kare hızında çekimler yapabiliyor ve çekilen bu videoları iPhone 5S'in kendi uygulamasına göre iki kat daha fazla oranda yavaşlatabiliyor. Yavaş çekim videolara özel ses kontrol ayarları da sunan uygulama, geriye doğru oynatma yapılmasına da izin veriyor.
3,59 Tl fiyat etiketiyle satılan Slow Fast Slow uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


https://itunes.apple.com/tr/app/id727309825?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tiCCky 6 yıl
Çok güzel bi özellik fakat 5s de ki gibi kalite sunabilecek mi bu program ? Eğer deneyipte memnun kalan olursa bende satın almak istiyorum
1 Yanıt Yanıtla
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..dEnZeL.. 6 yıl tiCCky
tiCCky

Çok güzel bi özellik fakat 5s de ki gibi kalite sunabilecek mi bu program ? Eğer deneyipte memnun kalan olursa bende satın almak istiyorum

denemek lazım
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