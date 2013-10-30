iOS uyumlu yeni yavaş çekim video uygulaması: Slow Fast Slow

Apple'ın yakın zamanda resmen kullanıma sunduğu iOS 7 işletim sistemine özel olarak hazırlanan yeni uygulamalardan Slow Fast Slow, kişilerin yüksek kare hızları ile kısa video klipler çekmesine imkan sağlıyor.

Sade bir ara yüz ile kullanımı olabildiğince kolay tutulan Slow Fast Slow, iPhone 5S ile saniyede 120 kare, iPhone 5, iPhone 5c ve 5. jenerasyon iPod Touch modelleriyle ise saniyede 60 kare hızında çekimler yapabiliyor ve çekilen bu videoları iPhone 5S'in kendi uygulamasına göre iki kat daha fazla oranda yavaşlatabiliyor. Yavaş çekim videolara özel ses kontrol ayarları da sunan uygulama, geriye doğru oynatma yapılmasına da izin veriyor.

3,59 Tl fiyat etiketiyle satılan Slow Fast Slow uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id727309825?mt=8