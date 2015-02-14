iOS ve Android telefonları kullanan yeni arttırılmış gerçeklik destekli sanal gerçeklik gözlüğü: Cmoar

Son dönemde popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde en çok destek alan ürünlerin başında gelen sanal gerçeklik gözlükleri, sayı olarak artmaya devam ederken gün geçtikçe de çok daha kapsamlı hale geliyorlar.

Sitenin en son konuklarından Cmoar, ekran olarak 4-inç ile 5.5-inç boyuta sahip iOS ve Android işletim sistemli telefonları kullanarak hizmet veriyor. Üzerinde yer alan özel optikleriyle sanal gerçeklik modunda 105 derece görüş açısı, 2D modunda 70 derece (125-inç ekran) görüş açısı, 3D modunda ise 55 derece (80-inç ekran) görüş açısı vererek üst seviye görüntü kalitesi vaat eden ürün, hazırlanan özel fiziksel objelerle arttırılmış gerçeklik tabanlı etkileşim de sunabiliyor. Dahili sensörleri ile kafa hareketlerini 1000 Hz hızında algılayabilen, bünyesinde USB ile kulaklık girişi yanında oyun / menü kontrolü amaçlı tuşlar (Bu tuşlar akıllı telefonlar cihaz içerisinde olduğu için kontrolü büyük oranda kolaylaştırabiliyor) taşıyan ve ön kısmında telefonların kamerası (Arttırılmış gerçeklik amaçlı) için boşluk bulunan gözlük birimi, birçok benzerinden beraberinde gelen oyun kumandasıyla ayrılıyor ve böylece Oculus Rift'in de en büyük eksiklerinden bir tanesini başlangıçtan halletmiş oluyor. Sanal gerçeklik, 2D ve 3D modları için optik kısmı modüler olarak değiştirilebilen Cmoar, özel aktarım uygulamasının desteğiyle mobil yannda konsol ve PC oyunlarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor. Kablosuz olarak çalışan ürün, gerekli enerjiyi ise yine beraberinde gelen "Power Bank" isimli güç kaynağında sağlıyor.

Kickstarter üzerinde koyduğu 100,000$ hedefin bitimine 44 gün kala 36,191$'lık kısmını toplamayı başaran Cmoar, tam set için yapılacak en az 149$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/706938033/cmoar-virtual-reality-headset-with-integrated-elec?ref=recommended