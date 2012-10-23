iOS6'nın kullanım oranı %60'ın üzerine çıktı

Apple'ın mobil işletim sisteminin son sürümü iOS6 hızla yayılmaya devam ediyor. Chitika tarafından yayınlanan son rakamlara göre, iOS6 iPhone ve iPad'lerin %60'ından fazlasında yerini almış durumda.





Yayınladığı ilk 24 saat içerisinde %15'lik bir kullanım oranına ulaşan iOS6, iki haftanın sonunda %50 oranının üzerine çıkmıştı. 200'den fazla yenilik ile gelen iOS6'ya geçiş devam etse de, geçiş hızında gözle görünür azalma olduğu da fark ediliyor.





iPhone 3GS, iPod Touch 4, iPad2 ve üzeri cihazlarda çalışabilen iOS6'nın bu akşam düzenlenen etkinlikte iOS6'lı iPad Mini'nin tanıtılması ile iOS6'lı cihazların oranının %60'tan %70'e ulaşması bekleniyor.

http://bgr.com/2012/10/22/ios-6-adoption-rate-60-percent-iphone-ipad/