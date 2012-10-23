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iOS6'nın kullanım oranı %60'ın üzerine çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın mobil işletim sisteminin son sürümü iOS6 hızla yayılmaya devam ediyor. Chitika tarafından yayınlanan son rakamlara göre, iOS6 iPhone ve iPad'lerin %60'ından fazlasında yerini almış durumda.

Yayınladığı ilk 24 saat içerisinde %15'lik bir kullanım oranına ulaşan iOS6, iki haftanın sonunda %50 oranının üzerine çıkmıştı. 200'den fazla yenilik ile gelen iOS6'ya geçiş devam etse de, geçiş hızında gözle görünür azalma olduğu da fark ediliyor.

iPhone 3GS, iPod Touch 4, iPad2 ve üzeri cihazlarda çalışabilen iOS6'nın bu akşam düzenlenen etkinlikte iOS6'lı iPad Mini'nin tanıtılması ile iOS6'lı cihazların oranının %60'tan %70'e ulaşması bekleniyor.

http://bgr.com/2012/10/22/ios-6-adoption-rate-60-percent-iphone-ipad/ Yorum Yaz
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Amedra 7 yıl en beğenilen
Biri bana iOS6 mı dedi?

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Scienceteacherman82 3 yıl
2012 yi bilmem ama şimdi olsa 6 ya geçerdim
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BekirTemel 3 yıl
konuyu uplatan arkadaş, üzdün.
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eL1te 3 yıl
beyler ios 6.0.1 jb çıktı mı?
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mbdyed 3 yıl
Hort
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Blackrz 3 yıl
Bende aynı tongaya düştüm konu 2012miş 😂
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neverktulu 3 yıl
İddialı olacak ama bence iOS 5/6'lı 4S en efsane iphone'dur.
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OttomanEmpire86 3 yıl neverktulu
ios 6 lı 5 gelmiş geçmiş en hızlı iphone
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frood 3 yıl
Donus munkun. Bugun 4s kullaniyorum. 5s ile takas teklif etseler vermem. 6s ile belki dusunurum. Zaten ayni stabillikte hatta benim cihaz yer yer daha stabil.
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zx6r 3 yıl
Parası neyse verelim iOS 6 ya Dönelim.
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Şagop 3 yıl
Harbiden de şimdi o ekran görüntüleriyle kullansak ne iyi olurdu
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kaziiim 3 yıl
Bende 6 ya geçmeyi pek düşünmüyorum.
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Niklaus Mikaelson 3 yıl
Ulan nerede iOS 6 nerede iOS 9 abv iOS 9'un 6'yı özledik.
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Scienceteacherman82 3 yıl
2012 yi bilmem ama şimdi olsa 6 ya geçerdim
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F355 Challenge 7 yıl
5.1.1 kullanıyorum JB'siz, iOS 6'ya geçmeyi düşünmüyorum.
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EvoRoncatto 7 yıl F355 Challenge
Eli Wallach

5.1.1 kullanıyorum JB'siz, iOS 6'ya geçmeyi düşünmüyorum.


buda iyiymiş :) millet jb sini bozmamk için ios 6 ya geçmiyor
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