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iOS 4 ile Facebook'a video gönderme desteği mi gelecek ?

8 yıl
14,4b
1
13
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iOS 4 ile Facebook'a video gönderme desteği mi gelecek ?
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Apple'ın 21 Haziran'da iPhone 3G, 3Gs, 2. ve 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarına sunacağı iOS 4'de bir dokunuşla Facebook'a video göndermek mümkün olabilir. 9to5 Mac'in ortaya çıkan iOS 4'ün sistem dosyaları içersindeki ilgili kodlara göre 480x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 karelik videoları direk olarak kullanıcının Facebook hesabına gönderilebilecek. Ancak Apple'ın WWDC 2010 etkinliğinde bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadığını belirtelim.

Apple, geçen seneden bu yana kamera ile çekilen videoları direk olarak kullanıcının Youtube ya da MobileMe hesaplarına aktarılmasına izin veriyor.

iOS 4 ile Facebook'a video gönderme desteği mi gelecek ?
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DH Misafiri 8 yıl
Facebook app.ine update geldi bilmeden konusmayalm lutfen .butun videolar izlenyor
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A.R.E.S. 8 yıl
Ben zaten Facebook'a video atabiliyorum :))
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Chidori 8 yıl
Bence gelecektir gerekliydi zaten ne kadar lukse kaçıyor olsada.
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Buzmavisi 8 yıl
İyi de direk gönderemezsen bile app ile zaten facebook'a video photo yollayabiliyorsunuz. iloader ile. Gayet de güzel gidiyor, ben iki üç defa gönderdim.
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siLahsz 8 yıl
Tr de 31 milyon kullanıcı var face'in aslında iyi bişey çektiğimiz videoları direk yollayabilirsek güzel olurdu.
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sertacaygun 8 yıl
Bildiğim kadarıyla bu cihazlar Facebook'taki videoları oynatamıyor. Oynatamadığı videoyu upload etmek ne derece mantıklı ?
Yanlışım varsa düzeltin.
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marikanwap 8 yıl

sertacaygun

Bildiğim kadarıyla bu cihazlar Facebook'taki videoları oynatamıyor. Oynatamadığı videoyu upload etmek ne derece mantıklı ?

Yanlışım varsa düzeltin.


Artık oynatıyor :)
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almila1299 8 yıl
1-2 gün bekle PC'den gönder ya. nedir bu canlı yayın teleşı. ama gazzeye yardım götürürken israil askerleri yolunuzu keserse o ayrı canlı yayın işe yarayabilir.
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rapimwestcoast 8 yıl
bıktım bu apple haberlerinden artık
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engin9103 8 yıl

rapimwestcoast

bıktım bu apple haberlerinden artık

tutan mı var arkadasım eger dogru anladıysam
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Shatan 8 yıl
cok güzel olursa:)
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LeyLu 8 yıl
çok gereksiz bence kaç mb upload gerektirecek biton kota gidecek
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