iOS 4 ile Facebook'a video gönderme desteği mi gelecek ?

Apple'ın 21 Haziran'da iPhone 3G, 3Gs, 2. ve 3.Nesil iPod Touch kullanıcılarına sunacağı iOS 4'de bir dokunuşla Facebook'a video göndermek mümkün olabilir. 9to5 Mac'in ortaya çıkan iOS 4'ün sistem dosyaları içersindeki ilgili kodlara göre 480x480 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 karelik videoları direk olarak kullanıcının Facebook hesabına gönderilebilecek. Ancak Apple'ın WWDC 2010 etkinliğinde bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadığını belirtelim.

Apple, geçen seneden bu yana kamera ile çekilen videoları direk olarak kullanıcının Youtube ya da MobileMe hesaplarına aktarılmasına izin veriyor.