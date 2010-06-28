iOS'e "kablosuz eşzamanlama" özelliği geleceği doğrulandı

iPhone kullanıcıları hatırlayacaktır; bir süre önce, iOS geliştiricisi tarafından hazırlanan uygulama iPod Touch ve iPhone'ların kablosuz olarak iTunes ile eşzamanlanmasına imkan veriyordu. Ancak geliştirici AppStore'daki yerini alması umuduyla gönderdiği Apple'dan red cevabı almış ve uygulama AppStore'dan iPhone kullanıcılarına sunulamamıştı. Fakat, Steve Jobs'dan gelen son elektronik posta cevabı, özelliğin önümüzdeki dönemde iOS'e geleceğini gösteriyor.

Rick Proctor isimli kullanıcının "iPhone ile Mac'in Wi-Fi üzerinden eşzamanlanmasına izin verecek misiniz ?" sorusuna Steve Jobs; "Evet, birgün." cevabı vererek, iOS'in kablosuz senkronizasyon özelliğine kavuşacağını 1.ağızdan doğrulamış oldu. Tarih hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak önemli bir özellik olduğundan; iOS 5 ile gelmesi muhtemel görünüyor.

Bu arada geliştiricinin yazdığı uygulamaya Jailbreak'li iOS kullanıcıları 10 dolardan sahip olabilirler.

Not: Video, YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.