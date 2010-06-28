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iOS'e "kablosuz eşzamanlama" özelliği geleceği doğrulandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,4b
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9
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone kullanıcıları hatırlayacaktır; bir süre önce, iOS geliştiricisi tarafından hazırlanan uygulama iPod Touch ve iPhone'ların kablosuz olarak iTunes ile eşzamanlanmasına imkan veriyordu. Ancak geliştirici AppStore'daki yerini alması umuduyla gönderdiği Apple'dan red cevabı almış ve uygulama AppStore'dan iPhone kullanıcılarına sunulamamıştı. Fakat, Steve Jobs'dan gelen son elektronik posta cevabı, özelliğin önümüzdeki dönemde iOS'e geleceğini gösteriyor.

Rick Proctor isimli kullanıcının "iPhone ile Mac'in Wi-Fi üzerinden eşzamanlanmasına izin verecek misiniz ?" sorusuna Steve Jobs; "Evet, birgün." cevabı vererek, iOS'in kablosuz senkronizasyon özelliğine kavuşacağını 1.ağızdan doğrulamış oldu. Tarih hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak önemli bir özellik olduğundan; iOS 5 ile gelmesi muhtemel görünüyor.

Bu arada geliştiricinin yazdığı uygulamaya Jailbreak'li iOS kullanıcıları 10 dolardan sahip olabilirler.

Not: Video, YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.


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deepestlove 9 yıl
iWifiSync isimli bir uygulama çıkarır
free versiyonu 50mb sınırıyla çalışır
full için herhalde 10$ alır steve amca.
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Batuist 9 yıl
birgün... ama kimbilir hangi gün
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Kuray 9 yıl
50 MB uzeri hicbir transfer olmayacak, back up belli olmaz.
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denizckosar 9 yıl
Bu uygulamanın ismi nedir. 10 $ a satılan. Ayrıca illa mac mi olmalı winlerden bağlanamıyormu.

WifiSynch adlı bir uygulama. aşağıdaki bağlantıda gerekli bilgileri bulabilirsin. ayrıca windows'ta da kullanılabiliyor. forum.donanimhaber.com/...
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Cem 9 yıl

denizckosar

Bu uygulamanın ismi nedir. 10 $ a satılan. Ayrıca illa mac mi olmalı winlerden bağlanamıyormu.


WifiSynch adlı bir uygulama. aşağıdaki bağlantıda gerekli bilgileri bulabilirsin. ayrıca windows'ta da kullanılabiliyor.
forum.donanimhaber.com/...


Deneyecem, teşekkür. (Steve Jobs üslübuyla.)
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engin9103 9 yıl
bunun ucu cok açık yahu
1 yıl sonra da ' bir gün' dür 2 yıl sonra da
ah steve ah şu uzun(!) cevapları yazarken yorulmuyor musun
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Cem 9 yıl
Yep someday miş, sanki karşısındaki müşteri değil babasının oğlu. Ayrıca kablosuz senkron can yücelin şiirindeki gibi sekeke ben geldim s**e s**e yapacaksın jobs..

Bu uygulamanın ismi nedir. 10 $ a satılan. Ayrıca illa mac mi olmalı winlerden bağlanamıyormu.
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