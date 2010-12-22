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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS'in tarayıcısı Safari'nin jiroskop sayesinde arttırılmış gerçekçilik yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 4'ün internet tarayıcısı Safari'nin jiroskop sensörü sayesinde arttırılmış gerçekçilik yeteneğine sahip olduğunu biliyor muydunuz ?

iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da jiroskop sensörüne yer vererek; her iki cihazın özellikle oyun deneyimine sınıf atlatan Apple'ın, iOS 4'ün internet tarayıcısının da jiroskop sensörüne destek verdiği ortaya çıktı. iOS platformuna hazırladığı panoramik fotoğraf uygulamasıyla bilinen Occipital'ın hazırladığı Web uygulaması, cihazınızda jiroskop sensörü bulunup bulunmadığını kontrol ettikten sonra; eğer bu sensör mevcutsa, daha gerçekçi kontrol deneyimi sunuyor.

Sizlerde http://occip.it/pt3dmqna adresine girerek, Safari'nin Jiroskop sensörü ile arttırılmış gerçekçilik yeteneğini test edebilirsiniz...


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gun 8 yıl
Nerde nasıl kullanılacağı şimdilik belli değil ama kullanınca gerçekten süper bir his veriyor.
Bu arada sadece 4.2 sürümlerde çalışıyor. iOS 4.1 ile denedim olmadı. 4.2 ile sorun olmadan çalıştı.
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anilozler 8 yıl
mükemmel bir his...
bu sensörü kullanan uygulamalar yaygınlaşsa keşke...
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Batuist 8 yıl
gerçi uygulamayı hazırlayan firma Occipital olsada altyapıyı sunan apple. diğer firmalar telefonlarının kameralarının megapiksellerini artırarak sürekli yeni modeller çıkarma gayreti içinde bulundukları sıra apple sürekli yeni ne yapabiliriz gayreti içindeler. işte appleın nasdaqta en büyük teknoloji firması olmasının sırrı burada bence.. Apple çok satıyor çünkü hep diğerlerinden farklı ve yeni şeyler sunuyor, doğal olarak birbirlerinden kameralarıın megapiksel farkıyla ayrılan telefonlardan sıyrılıp, farklı ve yeni olana yönelince tabiki de apple çok satıyor. Son zamanlarda daha bir içim ısınmaya başladı appla'a neden bilmiyorum.. gerçi bir teknoloji tutkununun böyle bir firmayı görmezden gelmesi olacak şey değildi sanırım ama herhalde iphone4 ile bu bağlarımız daha da güçlendi gibi..!!
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prooge 8 yıl

Batuist

gerçi uygulamayı hazırlayan firma Occipital olsada altyapıyı sunan apple. diğer firmalar telefonlarının kameralarının megapiksellerini artırarak sürekli yeni modeller çıkarma gayreti içinde bulundukları sıra apple sürekli yeni ne yapabiliriz gayreti içindeler. işte appleın nasdaqta en büyük teknoloji firması olmasının sırrı burada bence.. Apple çok satıyor çünkü hep diğerlerinden farklı ve yeni şeyler sunuyor, doğal olarak birbirlerinden kameralarıın megapiksel farkıyla ayrılan telefonlardan sıyrılıp, farklı ve yeni olana yönelince tabiki de apple çok satıyor. Son zamanlarda daha bir içim ısınmaya başladı appla'a neden bilmiyorum.. gerçi bir teknoloji tutkununun böyle bir firmayı görmezden gelmesi olacak şey değildi sanırım ama herhalde iphone4 ile bu bağlarımız daha da güçlendi gibi..!!



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Chidori 8 yıl
Süper.
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funkmaster 8 yıl
adamlar neler düşünüyor, teknoloji ile ilgili birisinin söylememesi gereken bir cümle ama, gerçekten öyle...
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