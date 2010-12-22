iOS'in tarayıcısı Safari'nin jiroskop sayesinde arttırılmış gerçekçilik yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı

iOS 4'ün internet tarayıcısı Safari'nin jiroskop sensörü sayesinde arttırılmış gerçekçilik yeteneğine sahip olduğunu biliyor muydunuz ?

iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da jiroskop sensörüne yer vererek; her iki cihazın özellikle oyun deneyimine sınıf atlatan Apple'ın, iOS 4'ün internet tarayıcısının da jiroskop sensörüne destek verdiği ortaya çıktı. iOS platformuna hazırladığı panoramik fotoğraf uygulamasıyla bilinen Occipital'ın hazırladığı Web uygulaması, cihazınızda jiroskop sensörü bulunup bulunmadığını kontrol ettikten sonra; eğer bu sensör mevcutsa, daha gerçekçi kontrol deneyimi sunuyor.

Sizlerde http://occip.it/pt3dmqna adresine girerek, Safari'nin Jiroskop sensörü ile arttırılmış gerçekçilik yeteneğini test edebilirsiniz...