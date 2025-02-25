ChatGPT artık Safari'nin varsayılan arama motoru olarak kullanılabiliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI, iOS tarafında ChatGPT uygulamasını güncelleyerek Safari uzantısı ekledi. iPhone kullanıcıları artık Safari arama çubuğu üzerinden yapılan aramalar için varsayılan arama motoru olarak Google’ı kullanmak zorunda değil.

ChatGPT, haftalık 400 milyon aktif kullanıcıya ulaştı 4 gün önce eklendi

ChatGPT uygulamasının en son sürümüne güncelleme yapıldıktan sonra, Ayarlar uygulamasına girip Safari bölümünden ChatGPT arama uzantısı etkinleştirilebiliyor. Etkinleştirildiğinde, Safari arama çubuğuna yazılan tüm sorgular ChatGPT aramaya yönlendiriliyor. ChatGPT Arama, Safari'deki varsayılan arama motorunuz oluyor.

Uzantı, Google.com'a veya varsayılan arama motorunun sitesine erişmek için izne ihtiyaç duyuyor; izin verildiğinde, yazdığınız tüm aramalar Safari ayarlarınızdaki varsayılan aramadan geçmek yerine ChatGPT'nin arama özelliğine yönlendiriliyor. Apple, ChatGPT’yi tercih edilen arama motoru olarak ayarlama seçeneği sunmuyor; uzantı geçici bir çözüm olarak görülebilir.

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ChatGPT artık Safari'de arama motoru olarak kullanılabiliyor