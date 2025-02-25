ChatGPT artık Safari'nin varsayılan arama motoru olarak kullanılabiliyor

ChatGPT uygulamasının en son sürümüne güncelleme yapıldıktan sonra, Ayarlar uygulamasına girip Safari bölümünden ChatGPT arama uzantısı etkinleştirilebiliyor. Etkinleştirildiğinde, Safari arama çubuğuna yazılan tüm sorgular ChatGPT aramaya yönlendiriliyor. ChatGPT Arama, Safari'deki varsayılan arama motorunuz oluyor.
Uzantı, Google.com'a veya varsayılan arama motorunun sitesine erişmek için izne ihtiyaç duyuyor; izin verildiğinde, yazdığınız tüm aramalar Safari ayarlarınızdaki varsayılan aramadan geçmek yerine ChatGPT'nin arama özelliğine yönlendiriliyor. Apple, ChatGPT’yi tercih edilen arama motoru olarak ayarlama seçeneği sunmuyor; uzantı geçici bir çözüm olarak görülebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.