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    Apple önemli bir cezadan kurtuldu

    Safari tarayıcısının kullanıcıya varsayılan olarak dayatılması nedeniyle soruşturma geçiren Apple, iOS ve iPadOS platformlarında yaptığı düzenleme ile ceza almaktan kurtuldu.
    Apple Tam Boyutta Gör
    Yıllardır Safari tarayıcısını mobil platformlarında tek seçenek olarak sunan Apple, Avrupa sınırları içerisinde büyük bir tepki ile karşılaşmıştı. Açılan soruşturmaların neticesinde de geri adım atmak zorunda kalmıştı. 

    Apple ucuz kurtuldu

    Soruşturmanın başlaması ile birlikte Apple, iOS 17.4 ve iPadOS 18.2 sürümlerinden sonra ilk kez Safari uygulamasını açan kullanıcılara alternatif tarayıcı listesi sunmuştu. Ne var ki Safari tarayıcısı listenin en üzerinde yer alınca tartışmaları da beraberinde getirmişti. 

    Son güncellemede ise artık tarayıcılar rastgele sıralanıyor ve herhangi bir sırada olabiliyor. Kullanıcı Safari dışında bir tarayıcı tercih ederse mağazadan indiriliyor ve Safari’nin olduğu menü çerçevesine yerleşiyor. 

    Kaynaklar 31 Mart tarihinde sona erecek olan soruşturma kapsamında herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını ve bu nedenle Apple cephesine ceza kesilmeyeceğini açıkladı. Böylece Apple yıllık gelirinin yüzde 10’una denk gelen cezadan kurtulmuş oldu. 
     

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