iOS'un kısa videolar temelli fotoğraf uygulaması AutoSampler bu günlük ücretsiz yapıldı

iOS 7 işletim sistemli iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen video temelli fotoğraf uygulaması AutoSampler, bu günlük ücretsiz yapıldı.





Basit bir yapısı ve bunu destekler nitelikte sade bir arayüzü bulunan AutoSampler, bünyesinde yer alan 8 farklı kamera seçeneğiyle kısa videolar çekiyor ve bu videolardan sürpriz düzenleme yapılarına sahip fotoğraflar ortaya koyuyor. Günlük anıları en iyi ışık ve kompozisyon seçeneğiyle derleyen uygulama, retro sonuçlar sağlayabiliyor.





Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan AutoSampler, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id595918045?mt=8