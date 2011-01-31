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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad 2; %30 daha ince ekrana ve çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisine sahip olabilir

8 yıl
13,1b
1
20
iPad
Shady
Haber Editörü
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1.Nesil iPad'in yaşam döngüsünü tamamlamasıyla birlikte yakın zamanda tanıtılacak olan 2.Nesil iPad'in özellikleriyle ilgili ortaya iddialar atılmaya devam ediyor.

Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre, 2.Nesil iPad'deki en büyük değişim ekran çözünürlüğü olmayacak. Önceki iddialarda yüksek çözünürlüklü (2048x1536 piksel) ekrana sahip olacağı belirtilen iPad 2'nin ekranının %30-%35 daha ince profiliyle öne çıkacağını söyleyen Kuo, gün ışığında daha iyi bir kullanım için de ekranın yansımaya karşı çeşitli özellikleri bulunacağını belirtiyor.

iPad 2'de işlemci olarak çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışabilen Cortex A9'un, grafik işlemcisi olaraksa Imagination Technologies'in SGX 543 çözümünün kullanılacağını belirten analistimiz, belleğin ise tıpkı iPhone 4'deki gibi 512MB olacağını söylerken, iPad 2'nin kesin gözüyle bakılan arka ve ikincil kameralarının ise 4.nesil iPod Touch'daki kameralarla aynı kalitede olacağının altını çiziyor.

Foxconn'un bu ay iPad 2'nin montajına başlayacağını söyleyen Ming-Chi Kuo, iPad 2'de şu isimlerin imzasının bulunacağını belirtiyor;


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Reddemon35 8 yıl
Üzerinde sadece IOS ve Cip Dışında Apple a ait ne var %65 SAMSUNG bu cihazın yaw
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mertgraph1979 8 yıl
Üzerinde sadece IOS ve Cip Dışında Apple a ait ne var %65 SAMSUNG bu cihazın yaw


Apple, teknolojik cihazları için gereken parçaları neredeyse varolduğundan beri diğer bir çok marka gibi tedarikçilerden temin etmektedir. Bunda garip olan ne.
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mk2kill 8 yıl
SGX 543 grafik cozumu tegra 2 ye kiyasla nasil bir performans verir ? benchmarklar mevcutmu ? ayrica bu cip 2-4 vs takarak yuksek verimlilikle olceklenebiliyor sanirim. Ipad 2 de bu chiplerden 1 tane mi var yoksa daha fazlasimi ?
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Batuist 8 yıl
bu çözünürlükte bir ekran ile gelmesi ne kadar ihtimal dahilinde acaba?? öyle olursa harika olur..
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jonywayt 8 yıl
tam anlamıyla flash destegi olmadan bu cihazı almam. Dahil etsinler ilk alanlardan olurum. hadi cepte ip4 le flashsız oluyor ama bu buyukluktekı bır ekranda yalan...
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zengier 8 yıl

Batuist

bu çözünürlükte bir ekran ile gelmesi ne kadar ihtimal dahilinde acaba?? öyle olursa harika olur..


yuzde sifir
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matkapmatkap 8 yıl
Saniyorum Anti-glare ekran olmasi, ekranin retina olmamasini telafi edecektir.


Batuist

bu çözünürlükte bir ekran ile gelmesi ne kadar ihtimal dahilinde acaba?? öyle olursa harika olur..


10 inchlik bir retina ekranin uretilmesi su anki teknoloji ile oldukca pahali oldugundan retina'nin ipad2de degil de ipad3te olacagi konusuluyor.
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Xagdas 8 yıl
iyice b.kunu çıkardılar ya...
yok 2048x1536 piksel ekran, yok 7inç, yok 4G, yok micro usb, yok önde 2mp arkada 5mp kamera... vs vs vs...
Hepsi Apple'ın suçu. Apple'dan ötürü :)
Ama hoşlarına gidiyo dünyanın bunu merak etmesi, kimse "işin sırrı zaten bu" demesin, biliyoruz. Fakat gına geldi.
Onlar da iyice paranoyak gibi saklıyolar. Foxconn ilk 100.000 bin kopyayı üretmiştir bile. Söyle de artık bilelim be Apple!
Bir diğer fikrim de, Steve hasta ya, ondan mı erteliyolar lansmanını acaba... Steve'siz lansman olmasın diyolardır. Uğur yapıyolar.
----
1080p videoyu takılmadan oynatsında!
Ben mov dahil, hiçbir formatta 720p bile oynatamıyorum iPad(1) ile...
O konuda çok zayıf alet... 2 saniyede 1 kare görüntü veriyor resmen...
Seyrederim diye biriktirdiğim 50 Full HD film çöp oldu.
Çünkü laptop da kasıyo beni artık, 40 gündür 4 kere elimi sürmedim i7 Qosmio'ya.
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Buzmavisi 8 yıl

Cagdas dv6196

iyice b.kunu çıkardılar ya...
yok 2048x1536 piksel ekran, yok 7inç, yok 4G, yok micro usb, yok önde 2mp arkada 5mp kamera... vs vs vs...

Hepsi Apple'ın suçu. Apple'dan ötürü :)
Ama hoşlarına gidiyo dünyanın bunu merak etmesi, kimse "işin sırrı zaten bu" demesin, biliyoruz. Fakat gına geldi.

Onlar da iyice paranoyak gibi saklıyolar. Foxconn ilk 100.000 bin kopyayı üretmiştir bile. Söyle de artık bilelim be Apple!

Bir diğer fikrim de, Steve hasta ya, ondan mı erteliyolar lansmanını acaba... Steve'siz lansman olmasın diyolardır. Uğur yapıyolar.

----

1080p videoyu takılmadan oynatsında!
Ben mov dahil, hiçbir formatta 720p bile oynatamıyorum iPad(1) ile...
O konuda çok zayıf alet... 2 saniyede 1 kare görüntü veriyor resmen...
Seyrederim diye biriktirdiğim 50 Full HD film çöp oldu.
Çünkü laptop da kasıyo beni artık, 40 gündür 4 kere elimi sürmedim i7 Qosmio'ya.


Hocam laptopta en iyi giden şey SSD disk. Ben aldım benim laptopa coştu. Corsair marka aldım ama başka da vardır.
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KRML_KNN 8 yıl
hocam icinde hem gsm hem cdma mi olacak? bu mumkunmu?
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SerhanUygur 8 yıl
bellegin artmasi gerekirdi diye dusunuyordum....
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