iPad 2; %30 daha ince ekrana ve çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisine sahip olabilir

1.Nesil iPad'in yaşam döngüsünü tamamlamasıyla birlikte yakın zamanda tanıtılacak olan 2.Nesil iPad'in özellikleriyle ilgili ortaya iddialar atılmaya devam ediyor.
Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre, 2.Nesil iPad'deki en büyük değişim ekran çözünürlüğü olmayacak. Önceki iddialarda yüksek çözünürlüklü (2048x1536 piksel) ekrana sahip olacağı belirtilen iPad 2'nin ekranının %30-%35 daha ince profiliyle öne çıkacağını söyleyen Kuo, gün ışığında daha iyi bir kullanım için de ekranın yansımaya karşı çeşitli özellikleri bulunacağını belirtiyor.
iPad 2'de işlemci olarak çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışabilen Cortex A9'un, grafik işlemcisi olaraksa Imagination Technologies'in SGX 543 çözümünün kullanılacağını belirten analistimiz, belleğin ise tıpkı iPhone 4'deki gibi 512MB olacağını söylerken, iPad 2'nin kesin gözüyle bakılan arka ve ikincil kameralarının ise 4.nesil iPod Touch'daki kameralarla aynı kalitede olacağının altını çiziyor.
Foxconn'un bu ay iPad 2'nin montajına başlayacağını söyleyen Ming-Chi Kuo, iPad 2'de şu isimlerin imzasının bulunacağını belirtiyor;
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Apple, teknolojik cihazları için gereken parçaları neredeyse varolduğundan beri diğer bir çok marka gibi tedarikçilerden temin etmektedir. Bunda garip olan ne.
yuzde sifir
10 inchlik bir retina ekranin uretilmesi su anki teknoloji ile oldukca pahali oldugundan retina'nin ipad2de degil de ipad3te olacagi konusuluyor.
yok 2048x1536 piksel ekran, yok 7inç, yok 4G, yok micro usb, yok önde 2mp arkada 5mp kamera... vs vs vs...
Hepsi Apple'ın suçu. Apple'dan ötürü :)
Ama hoşlarına gidiyo dünyanın bunu merak etmesi, kimse "işin sırrı zaten bu" demesin, biliyoruz. Fakat gına geldi.
Onlar da iyice paranoyak gibi saklıyolar. Foxconn ilk 100.000 bin kopyayı üretmiştir bile. Söyle de artık bilelim be Apple!
Bir diğer fikrim de, Steve hasta ya, ondan mı erteliyolar lansmanını acaba... Steve'siz lansman olmasın diyolardır. Uğur yapıyolar.
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1080p videoyu takılmadan oynatsında!
Ben mov dahil, hiçbir formatta 720p bile oynatamıyorum iPad(1) ile...
O konuda çok zayıf alet... 2 saniyede 1 kare görüntü veriyor resmen...
Seyrederim diye biriktirdiğim 50 Full HD film çöp oldu.
Çünkü laptop da kasıyo beni artık, 40 gündür 4 kere elimi sürmedim i7 Qosmio'ya.
Hocam laptopta en iyi giden şey SSD disk. Ben aldım benim laptopa coştu. Corsair marka aldım ama başka da vardır.