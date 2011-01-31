iPad 2; %30 daha ince ekrana ve çift çekirdekli Cortex A9 işlemcisine sahip olabilir

1.Nesil iPad'in yaşam döngüsünü tamamlamasıyla birlikte yakın zamanda tanıtılacak olan 2.Nesil iPad'in özellikleriyle ilgili ortaya iddialar atılmaya devam ediyor.

Concord Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre, 2.Nesil iPad'deki en büyük değişim ekran çözünürlüğü olmayacak. Önceki iddialarda yüksek çözünürlüklü (2048x1536 piksel) ekrana sahip olacağı belirtilen iPad 2'nin ekranının %30-%35 daha ince profiliyle öne çıkacağını söyleyen Kuo, gün ışığında daha iyi bir kullanım için de ekranın yansımaya karşı çeşitli özellikleri bulunacağını belirtiyor.

iPad 2'de işlemci olarak çift çekirdekli 1.2GHz hızında çalışabilen Cortex A9'un, grafik işlemcisi olaraksa Imagination Technologies'in SGX 543 çözümünün kullanılacağını belirten analistimiz, belleğin ise tıpkı iPhone 4'deki gibi 512MB olacağını söylerken, iPad 2'nin kesin gözüyle bakılan arka ve ikincil kameralarının ise 4.nesil iPod Touch'daki kameralarla aynı kalitede olacağının altını çiziyor.

Foxconn'un bu ay iPad 2'nin montajına başlayacağını söyleyen Ming-Chi Kuo, iPad 2'de şu isimlerin imzasının bulunacağını belirtiyor;